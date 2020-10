Letizia.- Los Premios Nacionales de la Industria de la Moda homenajean la respuesta del sector ante la Covid

22/10/2020 Ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de la Industria de la Moda 2020. CULTURA SOCIEDAD CASA REAL



Premios: Bimba&Lola, Custo Dalmau, Pisamona, Hilaturas Ferré, Mila y Pedro García, The Extreme Collection,Mixer&Pack y Universidad Villanueva



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La reina Letizia, acompañada por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha presidido este jueves la entrega de la sexta edición de los Premios Nacionales de la Industria de la Moda, que reconocen el mérito de profesionales del sector de la moda de España y que, en esta ocasión, han puesto el foco en la respuesta del sector antes la crisis ocasionada por la Covid-19.



Precisamente, al inicio de su intervención, la ministra Reyes Maroto ha destacado "la ejemplar respuesta del sector de la moda en los momentos más duros de la pandemia". "Gracias a su trabajo podemos decir que el sector de la moda ha salvado muchas vidas y hoy en estos premios se merece todo nuestro reconocimiento", ha afirmado.



La ministra ha querido reconocer el intenso trabajo de colaboración que ha desarrollado estos meses el Ministerio con la Asociación de Creadores de Moda de España, FEDECON, el Consejo Intertextil y STANPA para transformar talleres de confección en talleres de fabricación de mascarillas y prendas de protección para personal sanitario, así como la fabricación de gel hidroalcohólico. También el trabajo llevado a cabo en el Centro Tecnológico de Confección de Toledo y Aitex.



Maroto ha recordado también las fortalezas del sector de la moda, como son la creatividad, el diseño, la innovación y la competitividad de las empresas, que han hecho durante los últimos años una gran labor de internacionalización.



Para finalizar, ha animado al sector a retomar la Agenda sectorial de la industria de la moda, "un ejemplo de colaboración público-privada que debe convertirse en la hoja de ruta del sector para los próximos años. Yo animo a todos a que participéis y a que apostemos por las firmas de moda española. Ahora más que nunca, el "Made in Spain" debe cobrar más importancia".



El Jurado ha estado formado por Raül Blanco, secretario general de Industria y Pyme; Agatha Ruiz de la Prada, diseñadora y Premio Nacional de la Industria de la Moda por su trayectoria en la V edición; Galo Gutiérrez, director general de Industria y Pyme; Nuria de Miguel, directora de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid; Sofía Rodríguez, directora del Museo de Artes Decorativas; y Paul García de Oteyza, diseñador y Premio Nacional de la Industria de la Moda al 'Emprendimiento Innovador' en la última edición otorgado a Sastrería Oteyza.



PREMIADOS



En esta edición, el Premio Honorífico 'A la Gran Empresa' ha sido para Bimba&Lola, fundada en Vigo en 2005 por Uxía y María Domínguez. Desde su creación, la compañía ha crecido gracias a una estrategia empresarial basada en la internacionalización. Actualmente, la marca cuenta con 275 tiendas en 14 países de Europa, América y Asia y su tienda en línea recibe millones de visitas.



Instalada en el rango del lujo accesible, Bimba&Lola ofrece productos de calidad y diseño a un precio asequible, y enfocados a las mujeres profesionales.



El Premio Honorífico 'Al Diseñador de Moda' ha sido para Custo Dalmau, diseñador de moda español, creador de las populares camisetas estampadas con originales y atractivos dibujos con la firma Custo Barcelona. La vida de Ángel Custodio Dalmau está estrechamente vinculada a la de su hermano David ya que, en marzo de 1996, fundaron Custo Barcelona, marca de fama internacional.



El Premio 'Al Emprendimiento innovador' ha reconocido a Pisamonas, una empresa familiar fundada en el año 2013 por dos matrimonios amigos que, al no encontrar en el mercado español una oferta de zapatos infantiles atractiva, decidieron fundar su propia firma y posicionarla como una de las firmas de referencia de zapatos infantiles online.



Siete años más tarde, Pisamonas es a día de hoy una de las marcas españolas líderes del sector, con una amplia presencia en países como Francia, Reino Unido, Italia, China o Portugal.



Mientras, el Premio 'A la Industria de Cabecera' ha sido para Hilaturas Ferre, una empresa dedicada a la fabricación de hilados open-end para industria textil, que está presente en mercados internacionales con una oferta innovadora y con flexibilidad ante la demanda con know how especialistas en fibras recicladas.



Hilaturas Ferre se funda en 1947, pero el origen del grupo tiene un fundamento netamente familiar, con actividades dentro el sector textil que se remontan a principios del siglo XX cuando en 1914 se fundó la primera empresa del grupo: Hijos de Antonio Ferre, S.A., empresa dedicada a la fabricación de tejidos de fibras duras para uso técnico.



Por otro lado, el Premio 'A la mejor Industria del Calzado' ha recaído en Mila y Pedro García. Los hermanos García forman la tercera generación que dirige esta empresa familiar de zapateros. Hoy en día, cuenta con más de 120 empleados y está presente en cerca de 40 países en el mundo.



En cuanto al Premio 'A la mejor Industria Textil y de la Confección', ha reconocido a The Extreme Collection, empresa de capital 100% español, con un equipo creativo que pronto cumplirá 30 años de talento creando e innovando con materiales y patrones. Una combinación de rica herencia, exquisita artesanía, atención al detalle y altos niveles de calidad y profesionalidad a través de todo el proceso de fabricación.



La primera tienda la abrieron en 1990 en Madrid y hoy se pueden encontrar colecciones suyas en ciudades de los cinco continentes gracias a puntos de venta físicos como on line.



El Premio 'A la mejor Industria de Complementos o Accesorios de Moda' ha sido Mixer&Pack que, actualmente, se ha convertido en el gran partner de Perfumería y Cosmética para las marcas más prestigiosas tanto a nivel nacional como internacional, siendo un claro referente del sector y presentándose como una de las empresas más vanguardistas en su cadena de producción, ofreciendo a cada uno de sus clientes un servicio ad-hoc que cubra y se adapte a cada una de sus necesidades propias.



Cuentan con una gran fábrica de perfumería y cosmética (Madrid) con capacidad para fabricar y envasar más de 113 millones de unidades/año. Los productos desarrollados en sus instalaciones están presentes en más de 120 países en los cinco continentes.



Por último, el Premio 'A la Promoción en la Industria de la Moda' ha sido para la Universidad Villanueva, que lleva más de cuatro décadas formando personas y profesionales en diferentes especialidades. Desde 2007, cuentan con el Título Superior en Comunicación y Gestión de la Moda, que ofrece una especialización en el sector de la moda.



La oferta académica proporciona los conocimientos y herramientas imprescindibles para ejercer responsabilidades de gestión y comunicación en el sector de la moda sin restar profundidad a los estudios matriz. La titulación se compone de 4 años de clases presenciales y se completa con visitas a empresas, agencias; asistencia a cursos o Congresos; colaboración en eventos de marcas de moda, etc.