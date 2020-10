Lesbianas, gais, trans y bisexuales celebran el "paso adelante" del Papa pero le piden "poder casarse por la Iglesia"

04/07/2020 Banderas LGTB en el barrio de Chueca, el día en el que tiene lugar la manifestación del Orgullo Estatal LGTBI de 2020 en formato exclusivamente online. En Madrid (España) a 4 de julio de 2020. SOCIEDAD Jesús Hellín - Europa Press



La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) considera las palabras del Papa Francisco sobre los homosexuales como "un paso adelante" pero le piden otro más "valiente: que abra la puerta al matrimonio canónico, que puedan casarse por la Iglesia".



"Es un paso adelante que el Papa reconozca a las familias, que las parejas del mismo sexo puedan casarse y sean consideradas familias, habla de no discriminar a las personas homosexuales pero echamos de menos un paso más valiente", ha subrayado el coordinador del grupo de fe y espiritualidad de FELGTB, Óscar Escolano, en declaraciones a Europa Press.



En concreto, le piden "que las personas homosexuales que quieran acceder al sacramento del matrimonio tengan igualdad" con respecto a las parejas formadas por un hombre y una mujer.



"Decimos que es un paso adelante pero con mucha cautela porque no nos abre la puerta al sacramento del matrimonio canónico, a casarnos por la Iglesia", ha explicado Escolano.



Tampoco se sienten acompañados por la Iglesia como institución, según ha añadido, pues "sigue sin haber una pastoral para personas LGTBI" y están a la espera de ver si las palabras del Papa Francisco se quedan "solo en unas declaraciones" o si "va a haber un cambio", sobre todo, en "algunos jerarcas".



En todo caso, desde la FELGTB han acogido "con mucha alegría el debate que ha surgido dentro del colectivo creyente" y celebran la "repercusión" que han tenido las palabras al ser pronunciadas por el Papa.



"Es un paso adelante para las personas LGTBI dentro de la Iglesia, quita esa carga de pecado, pues la Iglesia considera que nuestro amor no es legítimo pero esto nos hace ver que el Papa apoya que puede haber amor y que la unión se puede legalizar", ha precisado.



Asimismo, consideran que el apoyo del Papa Francisco "invita a otros países a que legislen en favor de las uniones civiles" de parejas del mismo sexo.