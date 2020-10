La Reina Letizia preside los Premios Nacionales de la Moda con un sencillo pero infalible look

22/10/2020 La Reina ha presidido la entrega de los Premios Nacionales de la Industria de la Moda. MADRID, 22 (CHANCE) La Reina Letizia ha presidido esta mañana la entrega de la VI Edición de los Premios Nacionales de la Industria de la Moda, que reconocen a aquellas personas y empresas que, con su trabajo, buscan conseguir la excelencia en este sector tan importante para la industria de nuestro país. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La Reina Letizia ha presidido esta mañana la entrega de la VI Edición de los Premios Nacionales de la Industria de la Moda, que reconocen a aquellas personas y empresas que, con su trabajo, buscan conseguir la excelencia en este sector tan importante para la industria de nuestro país.



Consciente de que, más que nunca, todas las miradas iban a estar puestas en ella - y que, si normalmente sus looks se miran con lupa, hoy que la moda es la protagonista, con más motivo - Doña Letizia ha optado por un estilismo infalible con el que, sin arriesgar, ha arrancado un aplauso unánime.



Siguiendo con su política de austeridad y ahorro, la monarca ha elegido para la ocasión una falda plisada en color dorado, de Massimo Dutti, que ya le vimos el pasado mes de junio, cuando acudió al Teatro Canal para ver un espectáculo de flamenco en compañía del Rey y de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, celebrando así el sexto aniversario de la proclamación de Don Felipe.



Lejos del veraniego look que protagonizó el día del estreno de la sofisticada falda, hoy la Reina la ha combinado con unos zapatos de altísimo tacón negros, una elegante blusa de original cuello en el mismo color - que no le habíamos visto hasta ahora - y un abrigo en el mismo tono, apoyado sobre los hombros y que a punto ha estado de resbalársele en más de una ocasión a su llegada al acto.



Bajo la lluvia, y en compañía de Reyes Maroto, Ministra de Industria, Doña Letizia está haciendo entrega, en estos momentos, del Premio Honorífico al diseñador Custo Dalmau, y a la firma Bimba y Lola, por su contribución a la moda española.