29/11/2019 La reacción de Olga Moreno tras la aparición de nuevas amantes de Antonio David Flores. MADRID, 22 (CHANCE) Cuando parecía que sus polémicas habían terminado y con la atención mediática centrada en el clan de Las Campos y en la familia Pantoja, Antonio David Flores por fin respiraba tranquilo. Pero esa calma se ha terminado, ya que en "Sálvame" han sacado el testimonio de dos supuestas amigas especiales del colaborador, que han decidido salir a la luz y contar sus respectivos affaires con el ex de Rocío Carrasco. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Afectado, y visiblemente preocupado, Antonio David se negaba a hablar de este tema, negándose a entrar en un juego que hace un mes a punto estuvo de dinamitar su relación de más de veinte años con Olga Moreno. Dolido, el colaborador confesaba que no tenía ni idea de quienes podían ser estas dos nuevas misteriosas mujeres, y mantenía, sereno, que dichos testimonios son mentira y que, si no abandonaba el plató, era por respeto a los telespectadores y a su puesto de trabajo.



Hoy hemos podido preguntarle a Olga qué le parecen estas dos supuestas nuevas amantes de su marido. La sevillana, con muy mala cara, prefiere guardar silencio y sólo exclama que le da mucha vergüenza que le saquemos esos temas en plena calle. ¿Seguirá confiando en Antonio David y defendiendo su matrimonio a capa y espada si estas dos chicas sacan pruebas de un affaire con el malagueño? Pronto lo descubriremos.