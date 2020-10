Javier de Isusi, Premio Nacional de Cómic 2020

Imagen del cómic "La Divina Comedia", de Javier de Isusi, facilitada por la editorial Astiberri. EFE

Madrid, 22 oct (EFE).- El historietista Javier de Isusi fue galardonado con el Premio Nacional de Cómic 2020, que otorga el ministerio de Cultura de España, por "La divina comedia de Oscar Wilde", una obra con un "guion perfectamente articulado" y unas ilustraciones "muy sugestivas y al servicio de la narración".

Aún "temblando", así está De Isusi (Bilbao, 1972) al atender las preguntas de la Agencia EFE y tras conocer que fue galardonado gracias a la llamada que le hizo el ministro de Cultura de España, José Manuel Rodríguez Uribes esta mañana.

Isusi, que no se "esperaba" el premio, adelantó además que el próximo mes verá la luz, de la mano de la editorial Astiberri -su casa de cabecera-, "Transparentes", un cómic encargado por la Comisión de la Verdad de Colombia sobre las historias de exiliados colombianos.

Otro título más que engrosa su trayectoria, una carrera que hoy se vio reconocida con el Premio Nacional de Cómic que otorga el gobierno español, un reconocimiento que "no esperaba".

"Este premio no te lo esperas porque vas muy mal si lo esperas, pero en ese caso sí sabía que, de todas las obras que había hecho, si había una a la que podrían premiar era esta, y tenía la sospecha de que podía ser, pensaba que a ver si había suerte", afirmó el autor.

Respecto a la obra de De Isusi (Bilbao, 1972) el jurado también la reconoció por tener una "introducción y coda final que evocan la representación del teatro de la vida, y una brillante caracterización de los personajes mediante el acertado recurso de entrevistas individuales".

En concreto, en "La divina comedia de Oscar Wilde" el autor transforma la admiración y generosidad que profesa al escritor irlandés en un cómic donde fabula sobre sus últimos años de vida

Un cómic que "justo ayer", cuenta, estaba volviendo a repasar porque está "a punto" de ser publicado en Francia y la editorial le mandó el borrador con la traducción.

"Y lo estaba leyendo en francés -recuerda- y es muy gracioso porque me decía a mí mismo que me gustaba mucho lo que leía. Es una obra muy especial y con este premio se hace más especial".

En cuanto a la dotación económica, el autor vasco cuenta que se trata de algo "caído del cielo" porque su profesión está "siempre en la precariedad", por eso se trata de un "balón de oxígeno" para seguir creando.

Eso sí, confiesa, él es "de los que tienen suerte" y solo se dedica al cómic desde hace 17 años.

Javier de Isusi estudió arquitectura en las escuelas de San Sebastián y Lisboa, pero al acabar la carrera emprendió un viaje que le llevó durante un año a recorrer buena parte de Latinoamérica. Al volver decidió dedicarse a lo que siempre ha querido hacer: contar historias en viñetas.

Así, en 2004 publicó "Los viajes de Juan Sin Tierra", tetralogía inspirada de alguna manera en sus propios viajes y comprende: "La pipa de Marcos" (Astiberri, 2004), "La isla de Nunca Jamás" (Astiberri, 2006), "Río Loco" (Astiberri, 2009) y "En la tierra de los Sin Tierra" (Astiberri, 2010).

Tras finalizar la saga retomó junto con Luciano Saracino los guiones del cómic colectivo "Historias del olvido" (Dolmen, dos tomos, 2007 y 2011), y escribió "La partida del soldado", cuento ilustrado por Leticia Ruifernández, entre otros.

Pero fue en 2014, con "He visto ballenas" (Astiberri, 2014) -editado también en euskera, francés y alemán- su nombre tomó más relieve al ser nominado a los premios de los festivales de cómic más importantes de España y Francia.

