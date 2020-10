Isa Pantoja se vuelca con su hermano Kiko Rivera en sus peores momentos

05/07/2020 KIKO RIVERA E ISA PANTOJA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



La relación entre Isa Pantoja y su hermano, Kiko Rivera, nunca ha predominado por el buen rollo. Y es que los dos siempre han tenido encontronazos que han terminado siendo públicos porque algunos de los dos han usado las redes sociales para transmitir su pesar o porque alguna persona de su alrededor, lo ha filtrado a la prensa. Ahora que el dj no pasa por su mejor momento y tampoco goza de una buena sintonía con su madre, Isabel Pantoja, es cuando los dos hermanos están más unidos que nunca...



Y es que recordemos que fue el sábado pasado cuando Kiko Rivera se sentaba en el Deluxe para hablar sobre la deslealtad que había tenido con Alicia, una camarera de su discoteca, y aprovechaba y sorprendía a todos los espectadores contando que se encontraba en el peor momento personal de su vida. Un dj cabizbajo y triste, aseguraba que no se encontraba bien consigo mismo y esto le hacía estar bajo de ánimo.



Si todos los que veíamos el programa nos quedábamos ojipláticos, Isabel Pantoja no era menos... Tanto es así que entró en directo porque se estaba enterando en el mismo momento que la audiencia de que su hijo no estaba bien y de alguna manera, se lo echó en cara.



Ahora, Kiko Rivera sigue esperando el beso y el abrazo que su madre le prometió y que todavía no ha recibido, pero cuenta con el mayor apoyo que nunca antes se hubiese imaginado: el de su hermana. Chabelita se ha volcado con él y este jueves el dj ha compartido con todos sus seguidores una captura de pantalla de la videollamada que ha tenido con ella, algo que le ha subido el ánimo y así lo ha confesado.