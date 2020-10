IAG recorta sus ingresos un 83%, obtiene pérdidas de 1.300 millones en el tercer trimestre y prevé menos capacidad

09/07/2020 Avión de Iberia ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA BANNWARTH PAUL



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



IAG ha avanzado este jueves al mercado sus resultados primilares para el tercer trimestre, que arrojan una disminución interanual de los ingresos del 83%, hasta los 1.200 millones de euros, y pérdidas, antes de partidas excepcionales, por valor de 1.300 millones de euros, en contraste con el beneficio de 1.425 millones de euros del mismo periodo de 2019.



El grupo, que se ha visto muy afectado por la crisis sanitaria, redujo un 78,6% en el tercer trimestre la capacidad, expresada en términos de asientos-kilómetros ofertados, en tanto que el tráfico de pasajeros, medido en términos de pasajeros por kilómetro transportados, se desplomó un 88%.



El coeficiente de ocupación, por su parte, se redujo 38,8 puntos en el trimestre, hasta el 48,9%, de acuerdo con los datos que la compañía ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que suponen un avance de los que publicará el próximo 30 de octubre.



IAG anunció el pasado 10 de septiembre una reducción de capacidad de -74% a -78% en el tercer trimestre de 2020 y de -46% a -60% en el cuarto trimestre como resultado de la estabilización de las reservas tras la reintroducción de los requisitos de cuarentena por parte de varios gobiernos europeos.



Sin embargo, reconoce que las reservas recientes "no han evolucionado como se esperaba previamente" por las medidas adicionales implementadas por muchos gobiernos europeos en respuesta a la segunda ola de contagios de coronavirus, incluyendo un aumento en los confinamientos locales y la extensión de los requisitos de cuarentena a los viajeros por parte de "un número creciente de países".



Al mismo tiempo, señala que las iniciativas diseñadas para reemplazar los periodos de cuarentena y aumentar la confianza del cliente en reservar y viajar, como los corredores aéreos, "no han sido adoptadas por los gobiernos tan rápido como estaba previsto".



RECORTA SU PREVISIÓN DE CAPACIDAD PARA EL CUARTO TRIMESTRE



De este modo, y en respuesta a la "alta incertidumbre" en el entorno actual, IAG prevé ahora que la capacidad en el cuarto trimestre no sea superior a un 30% en comparación con el año pasado.



"Como resultado, el grupo ya no espera alcanzar el punto de equilibrio en términos de flujos de efectivo netos de las actividades de explotación durante el cuarto trimestre de 2020", subraya el holding que agrupa a Iberia, British Airways (BA), Vueling y Aer Lingus.



El grupo ha destacado que su posición de liquidez "continúa siendo sólida", ya que a cierre de septiembre contaba con una liquidez total de unos 6.600 millones de euros, de los que cerca de 5.000 millones de euros se corresponden con efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos remunerados, y alrededor de 1.600 millones de euros son líneas de financiación generales y de aeronaves comprometidas y no utilizadas.



A su vez, a principios de octubre el grupo recibió 2.740 millones de euros de ingresos brutos como resultado del aumento de capital, con lo que la liquidez total 'proforma', precisa, sería de 9.300 millones de euros aproximadamente.