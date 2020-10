Grynspan ve vital reforzar la agenda del empoderamiento femenino ante la pandemia

En la imagen un registro de la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan. EFE/Raúl Caro/Archivo

Bogotá, 22 oct (EFE).- La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, advirtió este jueves que se debe reforzar la agenda de empoderamiento económico femenino para evitar retrocesos en este campo por la pandemia de la covid-19.

"Necesitamos hoy más que nunca reforzar la agenda de empoderamiento económico de las mujeres ya no solo para ir avanzando en los logros que hemos conseguido, sino para evitar los retrocesos ante los riesgos que presenta la pandemia para las mujeres", afirmó Grynspan.

La secretaria general iberoamericana, que participó en el foro virtual "Mujeres protagonistas de la reactivación económica poscovid-19", señaló que para conseguirlo se debe "terminar con la invisibilidad estadística del impacto diferenciado de la pandemia sobre mujeres y sobre hombres".

En el coloquio participaron también las vicepresidentas de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y de Costa Rica, Elsy Campbell; la directora global de Género del Grupo Banco Mundial, Caren Grown, y la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Cheng Hoon Lim.

Igualmente lo hicieron la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena; la directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, María Noel Vaeza, y la decana del IE School of Global and Public IE, Susana Malcorra.

"UN HUESO DURO DE ROER"

Durante el foro, organizado por la Coalición Iberoamericana para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, Grynspan resaltó que la "desigualdad de género continúa siendo una característica estructural de la región".

"El empoderamiento económico de las mujeres se ha convertido en hueso duro de roer. Hemos avanzado mucho en muchos aspectos pero todavía en la parte económica seguimos viendo brechas estructurales muy severas. La crisis de la covid-19 ha revelado y exacerbado esa desigualdad porque tiene un impacto diferenciado sobre las mujeres", acotó.

En ese sentido mencionó que ocho de cada diez mujeres que trabajan en la región lo hacen en el sector de servicios, "uno de los más afectados por la pandemia".

"Más del 50 % de las mujeres están en la informalidad y las mujeres tienen un 20 % más de probabilidad de perder su trabajo que los hombres", añadió.

Al respecto, la vicepresidenta colombiana advirtió que hay una "desventaja enorme" en términos de educación y de oportunidades laborales, así como la "brecha salarial que hace que muchísimas mujeres en el mundo entero carecieran de ahorros suficientes para enfrentar este momento tan difícil".

"Esta es una carga de trabajo que sabemos nosotros que pone en peligro buena parte de los esfuerzos que se vienen haciendo en muchos países con el concurso de muchísimas entidades multilaterales", aseguró Ramírez.

ANÁLISIS PROFUNDO

Para la secretaria ejecutiva de la Cepal, la covid-19 ha provocado la "peor contracción económica de los últimos 100 años" y eso ha llevado al desplome de sectores que concentran empleo femenino.

Es por ello que propuso hacer un análisis por sectores y revisar las necesidades específicas de las mujeres para conseguir una "recuperación económica sostenible con un firme horizonte de igualdad".

"Las tasas de pobreza de la mujer (en América Latina y el Caribe) se van a incrementar. 118 millones de mujeres estarán en la pobreza, 56 % en la informalidad, 6 puntos más en la desocupación de las mujeres por encima de los hombres", expresó Bárcena.

Agregó que la Cepal está analizando la "heterogeneidad en las empresas" porque las microempresas "son las que más generan empleo pero nuestra productividad va para abajo".

"Por lo tanto, un área central para las mujeres es cómo incrementar productividad. Estas son las empresas que se están cerrando, 6,3 millones son microempresas, y muchas son encabezadas por mujeres, si no es que la mayoría", apostilló.