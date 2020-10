Giuliani afirma que su aparición en ‘Borat’ es una fabricación

(Bloomberg) -- El exalcalde de la ciudad de Nueva York Rudy Giuliani reconoció su aparente cameo en la próxima película “Borat” del comediante británico Sacha Baron Cohen, pero dijo que las acciones capturadas por la cámara fueron sacadas de contexto.

“El video de Borat es una fabricación total”, dijo Giuliani en un tuit, y agregó que su comportamiento nunca fue “inapropiado” durante ni después de una “entrevista” realizada por una actriz disfrazada de reportera en el falso documental.

Giuliani dijo que llamó a la policía tan pronto como se dio cuenta de que le habían tendido una trampa.

NBC News, que obtuvo una copia de la película “Borat Subsequent Moviefilm”, antes de su lanzamiento del viernes en Amazon Prime, dijo que una escena muestra a Giuliani recostado en una cama en una habitación de hotel, en lo que dijo que era una posición comprometedora.

En la secuela del éxito de Cohen de 2006 “Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan”, el periodista kazajo ficticio busca más interacciones con sujetos desprevenidos ante la cámara.

Un avance de la película muestra al personaje de Borat disfrazado del presidente de EE.UU., Donald Trump, antes de aparentemente interrumpir un discurso del vicepresidente Mike Pence.

Nota Original:Giuliani Claims ‘Borat’ Fabrication Ahead of Film’s Release

