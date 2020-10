Giorgian De Arrascaeta y Federico Valverde ganan Premios Charrúa en Uruguay

En la imagen, el jugador de futbol, Giorgian De Arrascaeta (i). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Montevideo, 22 oct (EFE).- Los futbolistas Giorgian de Arrascaeta y Federico Valverde ganaron este jueves el Charrúa de Oro a mejor deportista uruguayo del año y el de Plata a mejor deportista en el exterior, respectivamente, en la 47ª edición de los premios del Círculo de Periodistas Deportivos del país sudamericano (CPDU).

Ambos integrantes de la selección uruguaya fueron distinguidos en una ceremonia llevada a cabo en la Intendencia de Montevideo a la que no pudieron asistir y en la que, debido al estricto protocolo sanitario por la covid-19, solo se admitió la presencia de los ganadores de las diferentes categorías y no las ternas como en anteriores ocasiones.

De Arrascaeta se quedó con el galardón más importante después de que en 2019 consiguiera con su equipo, el Flamengo brasileño, el campeonato local y la Copa Libertadores, y en 2020 la Recopa Sudamericana.

Valverde, en tanto, ganó uno de los cuatro Charrúa de Plata tras su destacada temporada en el Real Madrid, club con el que consiguió la Liga española.

Los tres restantes fueron para el judoca Henry Borges, la futbolista Esperanza Pizarro y el kitesurfista Nicolás Landauer.

Borges ganó el Charrúa de Plata a la hazaña deportiva tras colgarse la medalla de oro en la categoría B1 no videntes hasta 60 kilogramos de los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, donde repitió lo hecho en Toronto 2015.

Pizarro consiguió la distinción a revelación del año tras su destacada actuación en su equipo, el Nacional, y en la selección uruguaya, donde fue la goleadora de la fase de grupos del hasta ahora inconcluso sudamericano sub'20, en el que la Celeste avanzó por primera vez en la historia a la fase final.

Por su parte, Landauer logró el premio a la mejor actuación en el exterior tras ser campeón sudamericano de kitesurf. El año pasado este deportista había logrado, además, el Altar Olímpico a deportista del año para el Comité Olímpico Uruguayo.

En otros premios entregados durante la velada, el argentino Gonzalo Bergessio fue elegido como el mejor de la temporada en la categoría fútbol masculino y Pizarro alzó el trofeo en fútbol femenino.

Además, la joven Camila Kirschenbaum, actual deportista del Unió Esportiva Mataró español, fue elegida como mejor baloncestista mujer y Brian García como el más destacado de los hombres.

Por su parte, la atleta Deborah Rodríguez, el surfista Julián Schweizer, el karateca Maximiliano Larrosa y el remero Bruno Cetraro, todos ganadores de medallas en los últimos Panamericanos, se quedaron con la distinción en sus respectivas categorías.