Fútbol/Primera.- (Previa) El Elche quiere seguir en la nube ante un Valencia gafado

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El único partido de la jornada 7 de LaLiga Santander que se disputa este viernes es un derbi valenciano entre Elche CF y Valencia CF al que ambos llegan con la voluntad de ganar y eludir la posibilidad de irse a la zona roja de la tabla.



Si bien Elche y Valencia llegan empatados a 7 puntos, el equipo 'che' ha disputado las 6 jornadas mientras que los ilicitanos, recién ascendidos, han acaparado tal premio en sólo 4 duelos, con dos todavía pendientes de jugar.



La principal diferencia, pues, está fuera de la clasificación. El Elche, muy reforzado en el mercado estival, parece estar de dulce en su regreso a la elite y busca corroborar esa sensación ante un vecino que no pasa por sus mejores momentos.



El Valencia CF, sin ningún fichaje en un mercado que dejó al nuevo entrenador, Javi Gracia, a punto de dejar el proyecto al sentirse engañado por la propiedad y presidencia 'che', no ha empezado con buen pie.



Si a una afición ya de por sí crítica y exigente con el equipo le pones un escenario en el que el nuevo técnico parece estar en contra de la dirección, y con jugadores que van a la pugna pública como Geoffrey Kondogbia, duda para el partido como en los últimos días, todo señala a bronce, malestar y mala sensación.



Sentimientos que pueden trasladarse al terreno de juego, y así es, por lo menos hasta el momento. De seis partidos, el Valencia ha perdido tres, empatado dos y solo ha logrado una victoria, en el derbi de la primera jornada ante el Levante UD.



Por contra, el equipo de Jorge Almirón ha ganado la mitad de los partidos disputados, dos de cuatro, si bien en casa, en el Martínez Valero donde reciben esta vez al Valencia, es donde deben mejorar; derrota ante la Real Sociedad (0-3) y empate ante la SD Huesca (0-0).



--HORARIOS DE LA JORNADA 7 DE LALIGA SANTANDER.



-Viernes 23 de octubre.



Elche CF - Valencia CF. Soto Grado (C. Riojano) 21.00.



-Sábado 24 de octubre.



FC Barcelona - Real Madrid. Martínez Munuera (C. Valenciano) 16.00.



CA Osasuna - Athletic Club. Cuadra Fernández (C. Balear) 18.30.



Sevilla FC - SD Eibar. Hernández Hernández (C. Las Palmas) 18.30.



Atlético de Madrid - Real Betis. Mateu Lahoz (C. Valenciano) 21.00.



-Domingo 25 de octubre.



Real Valladolid CF - Deportivo Alavés. Munuera Montero (C. Andaluz) 14.00.



Cádiz CF - Villarreal CF. De Burgos Bengoetxea (C. Vasco) 16.00.



Getafe CF - Granada CF. Gil Manzano (C. Extremeño) 18.30.



Real Sociedad - SD Huesca. Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego) 21.00.



-Lunes 26 de octubre.



Levante UD - RC Celta de Vigo. Melero López (C. Andaluz) 21.00.