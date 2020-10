Fútbol/Premier.- (Previa) Manchester United y Chelsea se citan en Old Trafford para mirar hacia arriba

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El duelo en Old Trafford entre Manchester United y Chelsea, dos grandes del fútbol británico inmersos en la irregularidad, centrará la atención en la sexta jornada de la Premier League, en la que el Everton defenderá su liderato en Southampton y en la que también habrá compromisos en principio asequibles para Liverpool y Manchester City.



Ni los 'diablos rojos' ni los 'blues' han empezado con fuerza en esta Premier y ambos están fuera de puestos europeos. Al menos el Manchester United ha cogido moral tras su triunfo europeo en París, mientras que el Chelsea, que empató sin goles ante el Sevilla y siendo casi todo el partido dominado, espera romper su mala racha en Old Trafford donde no gana desde 2013 y dar un paso adelante tras sumar cuatro empates en sus cinco últimos partidos.



En cuanto al líder, se presenta una gran oportunidad para Dominic Calvert-Lewin, que podría igualar el récord de Sergio Agüero y convertirse en el segundo jugador que marca en las seis primeras jornadas de Premier. Tras el meritorio empate contra su vecino Liverpool, el Everton, con la baja de James Rodríguez, visita a un Southampton ascendente que viene de empatar en Stamford Bridge.



En cuanto al vigente campeón, encadena dos jornadas sin cantar victoria y no quiere una tercera, que culminaría una mala racha inédita desde mayo de 2018 y con el agravante de la lesión de Virgil van Dijk. Para eso, y tras superar el complicado debut continental en Amsterdam (0-1), parte como claro favorito en Anfield ante el Sheffield United, penúltimo clasificado y que aún no ha vencido en su retorno a la Premier.



Además, el Manchester City, que también se estrenó en Europa con triunfo ante el Oporto (3-1), aspira a despejar definitivamente sus dudas en campo del West Ham y también se espera un duelo interesante en Londres entre el Arsenal, que ha perdido fuelle tras su gran inicio, y un Leicester City con ganas de revancha tras su reciente eliminación ante los 'gunners' en la Copa de la Liga.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 6.



-Viernes.



Aston Villa - Leeds United.



-Sábado.



West Ham - Manchester City.



Fulham - Crystal Palace.



Manchester United - Chelsea.



Liverpool - Sheffield United.



-Domingo.



Southampton - Everton.



Wolverhampton - Newcastle United.



Arsenal - Leicester City.



-Lunes.



Brighton - West Bromwich Albion.



Burnley - Tottenham.