Fútbol/Liga Europa.- Alguacil: "Hemos hecho un gran partido y hemos merecido la victoria"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostró "muy contento" por la victoria obtenida este jueves ante el Rijeka (0-1) en la primera jornada de la Liga Europa y aseguró que hicieron "un gran partido" y que merecieron "la victoria".



"Estamos contentos, pero creo que teníamos que haber sentenciado mucho antes por todo lo que hemos hecho durante el partido. Ellos también han tenido sus ocasiones en alguna transición, sobre todo en la primera parte, y ya sabíamos que era su potencial. De hecho nos generaron dos situaciones claras, aunque en el global hemos sido superiores", dijo.



"No era fácil meterles mano, sabíamos que se iban a juntar y que se replegarían en su campo, además el terreno de juego tampoco ayudada, pero el equipo ha hecho ocasiones suficientes para llevarse el partido. Ha sido una pena que no hayamos marcado antes, pero bueno, lo que vale es la victoria y al final la hemos conseguido", celebró Alguacil tras ganar con un gol de Bautista a última hora.



Preguntado por sus palabras al descanso, el técnico 'txuri urdin' explicó que les pidió "tranquilidad". "En el descanso les dije que lo estábamos haciendo bien y que nos faltaba solamente acertar. No nos teníamos que precipitar y debíamos circular rápido el balón, apreciar el momento y encontrar gente por dentro y por fuera", analizó.



"Es cierto que no hemos estado acertados en el último pase o en el remate final, pero hemos hecho un gran partido y hemos merecido la victoria. Aquí, en esta competición, nadie te regala nada y hemos hecho muchas cosas bien. Estoy muy satisfecho con el trabajo de todos mis jugadores", finalizó el preparador vasco.