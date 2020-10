Fútbol.- Ramón Calderón: "La caja del Real Madrid está vacía y llena de facturas de un importe de cerca de mil millones"

22/10/2020 Ramón Calderón charla con José Antonio Camacho durante el Desafío Nácex previo al Clásico ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID ANA CARMEN ALEJANDRE



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El expresidente del Real Madrid, Ramón Calderón, consideró este jueves que el conjunto madridista está pagando "la insensatez de la venta de Cristiano Ronaldo" y que su falta de fichajes se debe a su falta de liquidez ya que su caja "no sólo está vacía sino que está llena de facturas por un importe de aproximadamente 1000 millones", mientras que defendió las figuras de Zinédine Zidane y de Josep Maria Bartomeu.



"Desde la insensatez de la venta de Cristiano se sabía que el equipo necesitaba refuerzos en ese puesto y en otras posiciones, pero la triste realidad es que la caja no solamente está vacía sino que está llena de facturas por un importe aproximadamente de 1000 millones que hay que pagar", aseguró Calderón ante los medios tras acudir al tradicional 'Desafío Nácex' de pádel entre exjugadores del Real Madrid, del FC Barcelona y del Atlético.



El exdirigente recordó que el conjunto blanco "es el único importante de Europa que no ha hecho ningún fichaje". "Y eso se paga", advirtió. "Lo que ocurrió ante el Shakhtar y ante el Cádiz deja muy malas sensaciones, pero hay que ser optimistas porque este equipo ha tenido ya momentos también malos como este y los ha superado, aunque evidentemente las sensaciones no son buenas", indicó.



En este sentido, restó responsabilidad a Zinédine Zidane, al que no ve "culpable de nada". "Está haciendo un cesto con los mimbres que tiene", apuntó. "El partido ante el Shakhtar no fue bueno, hubo muchos errores, seguramente también las alineaciones, pero no hay que culpar a nadie en concreto, es un cúmulo de circunstancias el que esto haya ocurrido. Desde la insensata venta de Cristiano no hay nadie que marque goles", reiteró.



Por ello, Calderón confesó que no le gustaría ver a Raúl González en el banquillo. "No porque no le tenga un gran cariño y una gran estima como jugador, entrenador y persona, sino porque eso significaría destituir a un entrenador, que puede cometer errores, y que sin duda los ha cometido, pero que ha ganado tres 'Champions' seguidas", señaló.



Tras esta defensa del francés, volvió a atacar a la actual Junta Directiva y a su presidente, Florentino Pérez. "Hay una modificación de los estatutos que impide que cualquiera pueda presentarse a las elecciones, una organización de una Asamblea dirigida desde el poder y una serie de manipulación o control de medios que hace que prácticamente nadie se oponga a la gestión actual del club", enumeró.



En cambio, el expresidente madridista defendió a Josep Maria Bartomeu. "Dije que me parecía injusto valorar a un presidente por un mal resultado o un momento concreto, creo que hay que valorar el conjunto de su mandato", advirtió.



"Bartomeu ha estado siete años de presidente y ha ganado doce o tres títulos, entre ellos una Liga de Campeones. Me parece injusto, sobre todo porque yo he tenido la experiencia de estar ahí y es un puesto difícil", sentenció.