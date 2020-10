Fútbol.- Enric Masip: "Dejamos al Barça en manos de incapaces"

22/10/2020 El exjugador del Barça de balonmano Enric Masip en el Desafío Nacex de pádel previo al FC Barcelona-Real Madrid de LaLiga Santander DEPORTES DESAFÍO NACEX



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El exjugador del Barça de balonmano Enric Masip ha asegurado que los problemas actuales del FC Barcelona se deben a que en su día se dejó la gestión, ahora "pésima", del club en manos de "incapaces", como tildó a Josep Maria Bartomeu y sus directivos.



"Hemos dejado en los últimos años la gestión del club en manos de unos incapaces, y se puede ver en todo. La pandemia la sufren todos, pero no ves al Madrid con los problemas del Barça. Estos años se ha ido tapando esto por resultados, por Messi sobre todo", lamentó en declaraciones a los medios tras el Desafío Nacex de pádel previo al Clásico de este sábado.



Para Masip, una de las voces del barcelonismo más contrarias a Bartomeu y su Junta, lo "lógico" hubiera sido que el presidente dimitiera tras la debacle de la última 'Champions'.



"Lo lógico, después de gestionar tan mal todos los aspectos desde Lisboa, era que alguien diera un paso atrás. Por responsabilidad te tenías que haber ido. Como prima más cuadrar los números y aguantar hasta el final, y pensar que el Barça le gane al Madrid y a la Juve y que la gente se quede tranquila, pues no va a estar arreglado", señaló.



Tampoco ve normal que eviten convocar la moción de censura en su contra, ya validada y a la espera de fecha. "A parte de justicia, se agarran a todo lo que pueden pero estamos hablando de sensibilidad, de cariño al club, de responsabilidad. Hay tantas cosas que han abandonado los dirigentes, empezando por el presidente, desde hace años que es un cúmulo de cosas, un despropósito tras otro", lamentó.



"Pero la gestión es pésima y no hay fin. Tras Lisboa vino la guerra con Messi, que era impensable. Podías pensarlo con Cruyff, con Guardiola, pero también cuestionaron a Messi, que es increíble", concluyó el capitán del 'Dream Team' del balonmano blaugrana.