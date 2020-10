Fórmula 1/GP Portugal.- (Previa) La inmortalidad aguarda a Hamilton en el inédito Portimao

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) puede despegarse de Michael Schumacher en el ranking histórico de victorias en Portimao, un circuito inédito en la Fórmula 1 que revivirá el Gran Premio de Portugal 26 años después y que Carlos Sainz (McLaren) encara como una reválida a su mejoría.



Tras igualar en Alemania los 91 triunfos del 'Kaiser', Hamilton encara su primer oportunidad de llegar a territorio inexplorado, a una cifra de triunfos que no alcanzó ninguno de los grandes campeones que le precedieron en la historia de la competición.



El hexacampeón cuenta con la ventaja de que es uno de los cuatro pilotos de la actual parrilla que ha rodado alguna vez en el Autodromo Internacional do Algarve. Lo hizo en 2009, durante un test cuanto todavía militaba en McLaren. Los otros tres son Lando Norris (McLaren) y los pilotos de Williams, George Russell y Nicholas Latifi.



A falta de seis carreras para cerrar el campeonato, Hamilton llega a la Península Ibérica con su mayor ventaja de la temporada tras una carrera ideal para sus interesases en Nurburgring, donde sumó su séptima victoria de la temporada y su compañero Valtteri Bottas encajó su segundo 'cero' del curso.



La renta entre los dos pilotos se estira ya hasta los 69 puntos y parece cuestión de tiempo que el británico también iguale a Schumacher en sus siete títulos mundiales. A 14 puntos de Bottas se encuentra Max Verstappen (Red Bull), que se ha metido de lleno en la pelea por el subcampeonato.



Las características del circuito de Portimao, similar a Montmeló, en el sentido de que tiene todo tipo de curvas, favorecen la versatilidad del W11 de Mercedes, aunque la falta general de conocimiento del trazado puede inyectar una dosis extra de emoción.



SIGUE LA PELEA DE MCLAREN CON RACING POINT Y RENAULT



De esa incertidumbre aspira a aprovecharse Carlos Sainz (McLaren) para buscar otro buen resultado. Pese a su quinto puesto en el Gran Premio de Eifel, el madrileño manifestó mucha incomodidad para pilotar su MCL35 y espera que McLaren haya aprovechado estas dos semanas para darle un bólido más manejable.



El equipo inglés, que suma un total de 116 puntos, ha perdido la tercera posición del Mundial de constructores en beneficio de Racing Point (120), y Renault (114) también le pisa los talones en esta interesante batalla que tendrá mucha repercusión a final de temporada en el reparto de premios económicos.



Por ello, sobran incentivos para Sainz y Norris sumen un buen resultado en este GP Portugal que no se disputaba desde 1996, cuando Jacques Villeneuve ganó en Estoril al volante de un Williams. El Gobierno luso ha autorizado la presencia de 27.500 aficionados en un fin de semana con pronóstico de cielos despejados el viernes y el sábado, pero con amenaza de lluvia el domingo.



--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE PORTUGAL.



-Viernes.



Primera sesión de libres 12.00 - 13.30.



Segunda sesión de libres 16.00 - 17.30.



-Sábado.



Tercera sesión de libres 12.00 - 13.00.



Sesión de calificación 15.00 - 16.00.



-Domingo.



Carrera 14.10.