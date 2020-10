Feministas protestan por asesinato de niña de 13 años en el sur de México

Feministas y ciudadanas en general se manifiestan hoy en el puerto mexicano de Acapulco, en el estado de Guerrero (México). EFE/David Guzmán

Acapulco (México), 21 oct (EFE).- Un centenar de feministas marcharon este miércoles por las calles del balneario de Acapulco, en el sureño estado mexicano de Guerrero, en demanda de justicia por el asesinato de la niña Ayelín Iczae, ocurrido este fin de semana.

Autoridades mexicanas localizaron este lunes pasado el cuerpo de Ayelín, de 13 años de edad, a unos 500 metros de su casa en la comunidad de Tixtla, Guerrero, tras haber sido dada por desaparecida el 15 de octubre.

Con consignas como "Mujer escucha Únete a la lucha", "si tocan a una respondemos todas" y "estoy aquí porque ya no quiero que ninguna falte". la manifestación de feministas recorrió las principales avenidas de Acapulco.

Como parte de la exigencia de justicia, las manifestantes colocaron en las paredes afiches con imágenes de mujeres desaparecidas con la finalidad de hacerlas visibles.

Entre estas se encontraba Roxana Salazar Flores, de 14 años de edad, quien desapareció en Chilpancingo.

A esta protesta se le sumaron otras similares en diversas ciudades como Chilpancingo, capital de Guerrero, y Atoyac de Álvarez.

Junto con sus reclamos de justicia el colectivo feminista reclamó garantías de vida para las mujeres, ya que aseguran que esto está provocando una psicosis en la sociedad.

"En los últimos días desaparecieron dos chicos, entonces no nada más son las mujeres, también hay víctimas hombres jóvenes y la salida más fácil es decir que es de la delincuencia organizada", pero para eso hay que tener pruebas", dijo el presidente de la asociación Hombres y Mujeres por la Equidad, Enrique Solano,

El dirigente de esa asociación reclamó a las autoridades hacer bien las investigaciones para que no queden impunes los casos de desaparecidos. .

Señaló que este año han desaparecido en el estado de Guerrero más de 30 mujeres, de las cuales siete casos ocurrieron este semana en Acapulco.

Aseguró que se presume que las jóvenes desaparecidas son víctimas de trafico de sexual y que se las llevan no solamente fuera de Guerrero, sino también del país.

"Aquí en Guerrero, todo lo que es la Alerta Amber, la mayoría de las denuncias en un 70 % u 80 %, las niñas no regresan y cuando no hay retorno, ¿Dónde están?", enfatizó.

Tan solo en el primer trimestre del año, Guerrero reportó el asesinato de 48 mujeres, datos según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. EFE.

