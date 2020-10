Familias de presos en Nicaragua temen agresiones tras resolución de OEA

Familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos le tomaron la palabra a Ortega, sin embargo por dos días consecutivos no le permitieron ingresar al Sistema Penitenciario Nacional. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 22 oct (EFE).- Familiares de los opositores que se encuentran detenidos en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018 expresaron este jueves su temor de que las autoridades golpeen a sus parientes en prisión, como represalia a una resolución aprobada ayer por la OEA.

Con 20 votos a favor, 12 abstenciones y 2 en contra, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que se le exige al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reformar, a más tardar en mayo de 2021, el sistema electoral para garantizar elecciones libres y transparentes en noviembre de ese año.

"Venimos de la visita (de la prisión). Mi hermano dijo que un kaibil, como les dicen a los funcionarios de alto rango en el Penitenciario, les avisó que les dieron luz verde a los reos comunes para que golpeen a los presos políticos", dijo a Efe Ruth Martínez, hermana del opositor Norlan Cárdenas.

"Hago esta denuncia porque si algo le pasa a mi hermano, fue dentro de La Modelo", como es conocida la principal cárcel de Nicaragua, agregó.

De momento, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional no se han referido a esa denuncia.

Familiares y abogados de los opositores detenidos han denunciado en diferentes ocasiones que estos reciben torturas, maltratos, así como tratos denigrantes dentro de las cárceles de Nicaragua, lo cual es negado por el Gobierno de Nicaragua.

Lisseth Barrera, esposa del disidente detenido disidente Marvin Rodríguez, dijo que los guardias del penitenciario crean enemistades entre los reos comunes y políticos, "y después permiten que aquellos golpeen a nuestros familiares".

"Lo hacen así porque saben que ellos no pueden golpearlos directamente, porque están bajo la mira internacional", sostuvo.

El lunes pasado, el presidente Ortega tildó de "inventos" que se estén torturando a los opositores en prisión, e invitó a los familiares a que los visiten en las cárceles y verifiquen que lo que denuncian no es cierto.

Familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos le tomaron la palabra a Ortega, sin embargo por dos días consecutivos no le permitieron ingresar al Sistema Penitenciario Nacional.

Nicaragua sufre una grave crisis social y política que ha causado 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 684 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado.