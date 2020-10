España.- Iglesias celebra que Casado no sea un "ultra", alaba su desmarque de Vox pero cree que llega "tarde"

22/10/2020 El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, interviene durante la segunda sesión del pleno en el que se debate la moción de censura planteada por Vox, en el Congreso de los Diputados, Madrid (España), a 22 de octubre de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha celebrado este jueves que el presidente del PP, Santiago Abascal, no sea un "ultra", ha alabado su decisión de rechazar la moción de censura de Santiago Abascal pero sostiene que su desmarque con la "ultraderecha" llega "demasiado tarde" porque ésta le está ganando la batalla ideológica.



"Ustedes están en un atolladero del que no van a poder salir y el que se han metido ustedes solitos", ha trasladado Iglesias, quien ha tomado la palabra en esta segunda jornada del debate de la moción de censura de Vox para dirigirse fundamental al líder del primer partido de la oposición, Pablo Casado.



No ha ahorrado elogios hacia el discurso que ha pronunciado cargando contra Vox, que ha calificado de "brillante", pero le ha insistido en que llega "tarde" porque sus gobiernos regionales en Madrid, Murcia y Andalucía dependen de los de Santiago Abascal y porque augura que si alguna vez tiene alguna posibilidad el PP de regresar al Consejo de Ministros, tendrá que ser de su mano.



"Es el resultado de la estulticia estratégica de sus decisiones políticas de los últimos tiempos", ha resumido Iglesias, quien ha aprovechado para recriminar a los 'populares' que hayan dado "oxígeno al monstruo" al haber interiorizado que "tienen que competir con Vox" y "ahora les está devorando".



Y la mejor prueba, según ha apuntado, es la "agresividad" de su acción política de los últimos tiempos que ha sido precisamente la que, en su opinión, llevó a Casado a poner al frente del PP en el Congreso a Cayetana Álvarez de Toledo para competir por la derecha con Vox. Por tanto, ha indicado que están "perdidos" porque se han metido en una estrategia política "imposible".



LOS LIBERALES EUROPEOS NO VAN A AYUDARLES A VOLVER A EUROPA



Iglesias ha avisado a Casado pero también a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de que el debate de esta moción de censura está siendo seguido "con enorme atención" por parte de "muchas" embajadas europeas, pero no por lo que diga Abascal sino porque en Europa "no gustan" los gobiernos regionales de Andalucía, Madrid o Murcia "dependan de la ultraderecha", como tampoco un eventual Gobierno del PP.



En concreto, el vicepresidente ha puesto de relieve unas palabras de Angela Merkel o de Emmanuel Macron contra la extrema derecha para insistir en que el discurso de Casado distanciándose de Vox de este jueves haya llegado "demasiado tarde".



Y es, a su juicio, los liberales y conservadores europeos no van a ayudar ni al PP ni a Ciudadanos a que puedan volver alguna vez al Consejo de Ministros "porque es la puerta de entrada" de una ultraderecha que va "en contra de los intereses de la UE", pero tampoco ese hipotético Gobierno va a gustar a Estados Unidos en caso de que sean los demócratas los que ganen las próximas elecciones en ese país. "¡Vaya posición estratégica en la que han quedado ustedes!", ha proclamado.



LA ULTRADERECHA LES HA GANA LA BATALLA DE LA RADICALIDAD



Iglesias sostiene que el PP no es una "derechita cobarde", como lo demuestra que recurrieran en su día el Estatut o el matrimonio homosexual en el Tribunal Constitucional, crearan no hace tantos años una "Policía política" para proteger a sus "delicuentes" o que ahora tengan "bloqueada" la renovación del Consejo General del Poder Judicial.



Pero ha advertido a los 'populares' que aunque intenten ser "más radicales" que Vox, la ultraderecha les ha ganado la batalla, una posición que podrían haber evitado, según Iglesias, si Casado hubiera "parado los pies" al expresidente del Gobierno José María Aznar y no hubiera "dado alas" a la ultraderecha, algo de lo que cree que el líder de los 'populares' está "arrepentido".



Durante su discurso, Iglesias también se ha referido brevemente a la Monarquía pero para pedir a Casado que deje de asumir que es sólo un referente ideológica de la derecha, puesto que cree que eso puede "acortar la vida" de la Corona, y para pedirle, por tanto, que la "respete" a la institución.



También ha tenido palabras el vicepresidente para las fuerzas que conforman el llamado "bloque de la investidura" para subrayarles la oportunidad que tienen de seguir sabiendo leer la oportunidad histórica que implica asumir una dirección de Estado que "democratice" el país y apueste por lo público. "Este Gobierno de coalición no lo puede hacer solo, tiene que contar con ustedes", les ha dicho.



De hecho, ha remachado que está orgulloso de la plurinacionalidad y la lenguas cooficiales, apelando a un modelo descentralizador donde la mejora de los servicios públicos sea la mejor bandera.