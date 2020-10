Eslovenia y Croacia amplían la capacidad de sus hospitales ante el récord de casos

Zagreb. EFE/EPA/ANTONIO BAT

Zagreb, 22 oct (EFE).- Tanto Eslovenia como Croacia han marcado en las últimas 24 horas nuevos récords de casos diarios de la covid-19, una situación ante la que los dos países están desarrollando planes para ampliar la capacidad hospitalaria.

Eslovenia, con dos millones de habitantes, ha registrado 1.663 nuevos contagios, un 10 % más que la jornada anterior.

Con 484 contagiados por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, en Eslovenia hay actualmente 357 enfermos de covid-19 en los hospitales, 62 de ellos en cuidados intensivos.

"Por ahora, los hospitales logran ofrecer el necesario cuidado, pero pronto podrían faltar camas para los enfermos de la covid-19. Por eso hemos creado espacio para esos pacientes en la Clínica ortopédica, y lo haremos también en otros lugares", comentó Matjaz Jereb, experto de la Clínica UKC de Liubliana.

Añadió que unos cien sanitarios de ese hospital están contagiados y que el resto trabaja al borde de la extenuación.

Croacia, país de 4,5 millones, registró en las últimas 24 horas un nuevo récord de contagios, 1.563, y once fallecidos.

Con 661 pacientes de la covid hospitalizados y 46 conectados a respiradores, las autoridades también están tratando de ampliar la capacidad de los hospitales para recibir a más pacientes.

Delante de algunos hospitales han sido instaladas carpas militares adaptadas con fines médicos, que todavía no están en uso, pero que podrán recibir a nuevos pacientes en caso de que el brote no logre ponerse bajo control.

Mientras las autoridades y los médicos llaman a la población a ser más responsables y acatar las medidas de precaución, gran parte de los ciudadanos asegura que muchas veces no existen las condiciones para ello, especialmente en los vehículos de transporte público.