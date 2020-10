Es improbable que riesgo de covid en minorías se deba a genética

(Bloomberg) -- El mayor riesgo que representa el covid-19 para las minorías está relacionado, en gran medida, con factores como la composición y ocupación del hogar, más que con la genética, según un informe del Gobierno del Reino Unido.

Si bien la mayor parte de las desigualdades en el contagio y la mortalidad pueden ser atribuidas a factores socioeconómicos y geográficos, el riesgo para los hombres negros no se puede explicar completamente, según el informe trimestral sobre el avance en el tratamiento de las desigualdades en salud en torno al covid-19.

Los hallazgos siguen a un análisis publicado en junio por Public Health England que mostró que las personas de grupos étnicos minoritarios enfrentan un mayor riesgo de morir si su caso de covid-19 se agrava. De manera similar, en Estados Unidos, las hospitalizaciones relacionadas con el coronavirus en poblaciones negras, hispanas y nativas americanas son aproximadamente cinco veces más altas que en pacientes blancos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“El Gobierno debería tomar medidas para abordar las estructuras subyacentes detrás de las desigualdades étnicas”, dijo en un comunicado Parth Patel, investigador del centro de estudios IPPR. “Esto significa proteger a las comunidades étnicas minoritarias para que tengan menos probabilidades de contraer covid-19 y aumentar el acceso al tratamiento una vez que lo tengan”.

Kemi Badenoch, ministra de Igualdad del Reino Unido, anunciará nuevas medidas para proteger a las personas en riesgo, que incluyen 25 millones de libras (US$33 millones) para impulsar estrategias de comunicación en los lugares de mayor riesgo, entre otras cosas.

Nota Original:Minorities’ Covid Risk Unlikely Due to Genetics, Report Says

