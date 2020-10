Enviado de Trump buscó abordar transición en Venezuela con ministro de Maduro

El diplomático Richard Grenell, cercano al presidente de EE.UU. Donald Trump. EFE/EPA/VALDRIN XHEMAJ/Archivo

Nueva York, 22 oct (EFE).- El diplomático Richard Grenell, cercano al presidente de EE.UU. Donald Trump, se reunió en septiembre con quien hasta comienzos de ese mes fue vicepresidente de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, para tratar una transición pacífica del poder en Venezuela, según The New York Times, que cita una fuente de la Casa Blanca.

Según la versión del diario, Grenell se encontró con Rodríguez, quien ahora es candidato al Parlamento, cerca de la Ciudad de México, el pasado 17 de septiembre, una información que no ha sido confirmada por la Casa Blanca.

Grenell ha trabajado en la Administración estadounidense como embajador en Alemania, director interino de Inteligencia Nacional y recientemente como enviado de Estados Unidos para las negociaciones de Kosovo y Serbia.

El diario apunta que no hay ninguna evidencia de que el viaje del cercano aliado de Trump hubiera surtido ningún efecto ni de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, hubiera "considerado repentinamente dejar el poder".

El New York Times recuerda que una eventual decisión del presidente venezolano en este sentido supondría una gran victoria en política exterior para Trump, que sería especialmente bienvenida en la recta final de la campaña electoral de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.

De acuerdo con una persona involucrada en la planificación del viaje de Grenell, la reunión tenía el objetivo, al menos en parte, de negociar la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, algo negado por la Casa Blanca y el propio Grenell.

Desde su llegada al poder, el presidente estadounidense ha presionado a Venezuela y en enero de 2019 reconoció oficialmente al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario interino del país, a la vez que pidió a Maduro que abandonara el poder.

Su postura contra Maduro le valió a Trump la simpatía de los votantes más cercanos a la línea dura así como el apoyo de muchos votantes latinos de Florida, un estado clave en la carrera presidencial.

Un alto funcionario de la Administración Trump no identificado por el diario aseguró que esta reunión eludió los canales diplomáticos habituales con el objetivo de intentar lograr una victoria política para el presidente en víspera de los comicios.