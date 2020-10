Empresas chinas venden récord de bonos en dólares garantizados

(Bloomberg) -- Las firmas chinas han vendido una cantidad récord de bonos en dólares respaldados por los bancos en lo que va del año, aprovechando un mecanismo único de apoyo al reembolso que ayuda a reducir los costos de endeudamiento.

La emisión de bonos chinos en dólares respaldados por una carta de crédito standby, o SBLC, ha alcanzado los US$3.300 millones desde que comenzó el año, lo máximo para el mismo período y un salto de 167% interanual, según datos compilados por Bloomberg.

Una SBLC es efectivamente una promesa de un prestamista de reembolsar si el emisor no puede, y generalmente se considera una forma más fuerte de protección crediticia que las llamadas disposiciones de mantenimiento, que carecen de una garantía de reembolso explícita. La primera suele ayudar a las empresas sin calificación y con calificaciones más bajas a vender deuda a costos más bajos.

Relativamente únicos para los prestatarios chinos en Asia, los bonos respaldados por SBLC siguen siendo una fracción del mercado de bonos de US$860.000 millones del país. El aumento de su popularidad este año se produjo después de que los bancos cumplieran sus promesas el año pasado sobre los bonos emitidos por China Minsheng Investment Group Corp. y Tewoo Group Co., dos incumplimientos de alto perfil en el extranjero.

La preferencia por la estructura SBLC también ha crecido después de que el administrador de la reestructuración de Peking University Founder Group Corp. rechazara los derechos de los inversores sobre los bonos incumplidos con disposiciones de mantenimiento.

“La volatilidad en el mercado de bonos en dólares de alto rendimiento este año ha dificultado que los prestatarios chinos no calificados vendan notas en dólares con su propio crédito, pero con una SBLC de los bancos, es posible que accedan al mercado”, explica Ivan Chung, analista de Moody’s Investors Service en Hong Kong.

Para algunos emisores, la garantía de los bancos también supone un importante ahorro de costos. Respaldada por un prestamista provincial, Jiangsu Hanrui Investment Holding Co. valoró la semana pasada un bono en dólares a tres años de US$114 millones por su valor nominal con un rendimiento de 3,2%. La nota con vencimiento en 2022 del emisor no calificado se indicó alrededor de 91 centavos por dólar un día antes de que se imprimiera el acuerdo, lo que implica un rendimiento de más de 10%, según los precios compilados por Bloomberg.

Entre las 25 ofertas de bonos en dólares respaldados por SBLC este año, 11 fueron de vehículos de financiamiento de gobiernos locales sin calificación de ciudades chinas de nivel inferior, según datos de Bloomberg. Siete de esos acuerdos tenían un tamaño inferior al de referencia de US$100 millones.

“Es muy probable que esos acuerdos hayan sido comprados principalmente por inversores chinos con un profundo conocimiento local”, dice Wu Qiong, directora ejecutiva de BOC International Holdings Ltd. La mayoría de los proveedores de SBLC son bancos regionales más pequeños que no tienen calificaciones crediticias internacionales, con lo que los inversionistas extranjeros generalmente no se sienten cómodos, señala.

El menor tamaño de la emisión también sugiere que los acuerdos no estaban en el horizonte de los grandes fondos internacionales, agregó.

