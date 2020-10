El virus no se detiene y golpea Europa cada vez con más fuerza

Estocolmo. EFE/EPA/Amir Nabizadeh

Redacción Internacional, 22 oct (EFE).- La segunda ola del coronavirus golpea Europa cada día con más fuerza y varios países alcanzan cifras récord - Alemania, Italia, Bélgica, Ucrania y Chequia, entre otros - mientras por todas partes se incrementan las medidas para intentar paliar la crisis sanitaria.

ALEMANIA

Los nuevos contagios por coronavirus se dispararon en Alemania a un nuevo máximo de 11.287 en las últimas 24 horas, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada medianoche. Los 7.830 nuevos contagios registrados el pasado sábado habían marcado ya un máximo por tercer día consecutivo desde el inicio de la pandemia.

En tanto, aumentan las circunscripciones alemanas que no solo superan la marca crítica de 50 contagios por 100.000 habitantes en siete días sino que rebasan incluso los cien, como en el caso de una treintena de distritos. Alemania en su conjunto superó este miércoles, con una incidencia de 51,3 casos por 100.000 habitantes, el nivel considerado crítico por las autoridades.

ITALIA

Los contagios de coronavirus se han disparado en Italia hasta los 15.199 en las últimas veinticuatro horas, una cifra nunca antes registrada, y 127 personas murieron, un dato que no se veía desde mayo, según el parte del miércoles del Ministerio de Sanidad.

La región de Lacio, con 5,8 millones de habitantes y cuya capital es Roma, ha introducido un toque de queda que comenzará el viernes a las 24.00 y hasta las 5.00 horas como medida para frenar el contagio de coronavirus que se ha disparado sobre todo en la capital. La medida incluye la obligación de docencia a distancia para la enseñanza secundaria superior, los alumnos mayores de 14 años, para al 50 % de los alumnos, con la intención de descongestionar el transporte público en las horas punta.

La medida del Lacio se une a los toques de queda desde las 23.00 a las 6.00 que ya han tomado Lombardía y Campania, las otras dos regiones más afectadas en esta segunda ola de la pandemia.

BÉLGICA

Bélgica detectó en las últimas 24 horas 13.227 nuevos positivos por coronavirus, un récord nacional desde que empezó la pandemia, que ensombrece el aparente descenso registrado la víspera y que sitúa el avance medio semanal en un 75 %, según los datos diarios consolidados publicados este jueves. La incidencia acumulada de media en los últimos 14 días sobre 100.000 personas en Bélgica se sitúa en 927,9 casos, cercana a la de 975,8 de República Checa, país de la UE más afectado por la segunda ola de coronavirus.

Este jueves, la titular belga de Asuntos Exteriores y ex primera ministra, Sophie Wilmès, ha sido ingresada en una unidad de cuidados intensivos, tras haber notado síntomas el pasado viernes y confirmado su positivo el sábado. Las autoridades federales y regionales decidieron el pasado viernes imponer un toque de queda nocturno y decretar el cierre de restaurantes durante un mes, que se suman a bares y cafés, así como limitar los contactos sociales estrechos a una sola persona fuera del hogar al mes y hacer obligatorio el teletrabajo, medidas vigentes desde el pasado lunes.

UCRANIA

El número de nuevos contagios de covid-19 en Ucrania ha superado por primera vez los 7.000, un nuevo récord diario en ese país, según los datos proporcionados este jueves por el Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa. El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, ha señalado que se implantará una cuarentena estricta en el país si el número de personas infectadas al día supera las 9.500.

En total en el país hay 322.879 casos de coronavirus confirmados y 134.898 pacientes recuperados. Los decesos por covid-19 han subido a 6.043 desde el inicio de la pandemia.

REPÚBLICA CHECA

República Checa ha sumado en las últimas 24 horas 14.968 nuevos contagios, un aumento del 25 % respecto a las cifras del miércoles que supone un nuevo récord desde que comenzó la pandemia, según informa hoy el Ministerio de Sanidad. La tasa de contagio acumulada en las últimas dos semanas es de 976 por 100.000 habitantes, la más alta de la Unión Europea.

Esta semana el Gobierno de Praga reconoció que las medidas adoptadas las pasadas semanas "no funcionan", en referencia al cierre de escuelas, bares, restaurantes y lugares de ocio. Por ello, hoy entró en vigor una nueva restricción de movimientos, que el Gobierno no considera un confinamiento y en la que sólo se permite salir de casa para ir al trabajo, al médico, a hacer la compra, aunque sigue estando permitido pasear por el campo. También se han prohibido las reuniones de más de dos personas en la calle.

BULGARIA

Bulgaria ha sumado en las últimas 24 horas tres nuevas marcas negativas de contagios, muertes y hospitalizaciones por covid-19, justo cuando entra en vigor el uso obligatorio de mascarilla en espacios abiertos donde no se pueda mantener la distancia de seguridad. Las autoridades han informado de 1.472 casos nuevos, un 10 % más que el récord anterior del miércoles, y 29 fallecidos, la cifra diaria más alta desde que estalló la pandemia en este país de siete millones de habitantes.

Varios hospitales ya han alertado de que están llegando al límite de su capacidad para recibir a contagiados de covid-19 y varios medios han informado ya de centros, en las ciudades de Plovdiv y de Dimitrovgrad, que se han negado a recibir a estos enfermos.

HUNGRÍA

En Hungría se han confirmado en las últimas 24 horas 2.032 nuevos casos de la covid-19, lo que supone un nuevo récord y un 40 % más de casos en un día que ayer, con lo que el número acumulado de contagios es de 52.212, según informaron hoy las autoridades sanitarias. En un día han muerto 46 personas por el coronavirus, que se ha cobrado ya en Hungría la vida de un total de 1.305 personas.

Ante esta situación, el Gobierno ha decidido cancelar casi todos los festejos oficiales del aniversario de la revolución antisoviética de 1956 que se celebra mañana, con la excepción del alza de la bandera nacional ante el Parlamento. Hungría fue el primer país comunitario que en septiembre cerró sus fronteras a los extranjeros para detener la propagación del coronavirus.

PORTUGAL

Portugal acumula un total de 28 brotes activos en diferentes hospitales y 49 en las escuelas del país, mientras que el número de residencias con personas contagiadas es una tercera parte que en el mes de abril. Según la Dirección General de Salud portuguesa, los 28 brotes detectados en zonas hospitalarias arrojan un total de 326 personas infectadas. Portugal registró ayer el segundo día con más positivos desde que comenzó la pandemia, con un total de 2.535 nuevos contagiados, por lo que el número total de personas diagnosticadas con covid-19 en este país es de 106.271.

El primer ministro de Portugal, António Costa, descartó en las últimas horas que las medidas para contener la expansión de la covid en algunas ciudades del norte luso, donde más contagios exponenciales se han registrado, sean los confinamientos. El Gobierno prevé contar con respaldo parlamentario para obligar al uso de mascarilla en la calle, que hasta ahora es aconsejada. El país se encuentra en estado de calamidad, por lo que las reuniones en la calle o en restaurantes no pueden tener más de cinco personas.

FRANCIA

Estrasburgo no acogerá este año su tradicional mercado navideño, el más famoso de Francia y uno de los principales europeos, debido a la pandemia del coronavirus y lo sustituirá por una serie de actividades animadas, según anunció este jueves la alcaldesa. Estrasburgo es una de las ciudades en la que podría entrar en vigor el toque de queda aplicado ya a otras nueve en todo el país, tras sobrepasar el nivel de alerta con 225,7 casos por cada 100.000 habitantes.

El primer ministro, Jean Castex, dará una rueda de prensa este jueves sobre las nuevas medidas que se aplicarán en el país en los próximos días para afrontar la degradación de la situación sanitaria. Francia anotó ayer 26.676 nuevos contagios, una de las cifras diarias más altas registradas en el país, según los datos divulgados por la agencia nacional de sanidad, que desde el inicio de la pandemia contabiliza en Francia 957.421 positivos y 34.048 fallecimientos.