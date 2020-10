El partido entre Perú y Argentina podría jugarse en Lima con espectadores

Fotografía tomada el pasado 13 de octubre en la que se registró a André Carrillo (i), de Perú, al celebrar con varios compañeros un gol que le anotó a Brasil, durante un partido de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial FIFA de Catar 2022, en el estadio Nacional de Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 22 oct (EFE).- El Gobierno peruano abrió este jueves la posibilidad de permitir espectadores en el partido de la cuarta jornada de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 que la Blanquirroja jugará con Argentina en Lima el 17 de noviembre.

El primer ministro, Walter Martos, dijo que las autoridades estudian el pedido de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que se autorice el ingreso de 5.000 aficionados al Estadio Nacional.

"Todavía no le hemos dado una respuesta categórica porque requiere un mayor análisis, pero tenemos la voluntad de dar el apoyo a la selección, depende de la situación de la pandemia en noviembre", dijo Martos durante una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

También explicó que se rechazó una solicitud similar de la FPF para el partido con Brasil el 13 de octubre porque aún no era "oportuno" ante el impacto de la pandemia de la covid-19.

Tras haber sido el quinto país con la mayor cantidad de casos acumulados de la enfermedad en el mundo, el impacto de la epidemia ha disminuido notoriamente en las últimas semanas en Perú, hasta reportar en la actualidad unos 50.000 casos activos.

Martos dijo que el Ejecutivo ahora tiene "la mejor intención" de reabrir el acceso a actividades como las deportivas.

"Si continúa el descenso no habría ningún problema, con todos los cuidados, en darles la autorización que solicitan", concluyó.

Tras haber empatado 1-1 con Paraguay y sufrido en casa una derrota por 2-4 ante Brasil, Perú se prepara para visitar a Chile en Santiago el 13 de noviembre y cuatro días después recibir a Argentina en Lima.