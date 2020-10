El cacao de Londres es tan barato que se envía a Nueva York

(Bloomberg) -- El cacao de Londres se ha vuelto tan barato en relación con los futuros de Nueva York que los operadores europeos han comenzado a enviar granos a través del Atlántico.

En una medida inusual, unas 3.000 toneladas métricas de cacao guardadas en almacenes con licencia de mercado en Europa se están enviando a EE.UU. para ser entregadas en el vencimiento de los futuros de Nueva York, según personas familiarizadas con el asunto, que solicitaron que no se revelara su identidad porque los acuerdos son privados. Los granos se importaron originalmente a Europa desde Camerún y se almacenan en sacos, en lugar de los montones de 1.000 toneladas habituales en la bolsa de Londres, dijeron.

Los futuros de Londres se han negociado con un descuento frente a los de Nueva York durante la mayor parte de los últimos tres años, en parte debido a que los operadores trajeron grandes cantidades de cacao de Camerún en montones de 1.000 toneladas para su entrega frente a contratos. Dado que no hay muchos procesadores que puedan usar gran parte de esos granos, que producen un polvo rojizo, el mercado de Londres ha estado infravalorado.

Los operadores que gestionan las transacciones se benefician de la diferencia de precios entre los dos mercados y también podrían ganar una prima adicional de US$80 por tonelada cuando los granos finalmente se entreguen contra el vencimiento de futuros en Nueva York. En Londres, el cacao de Camerún no incurre en una prima.

Por ahora, los operadores solo envían cacao almacenado en sacos, dijeron las personas. Una diferencia de precios más amplia podría llevar a algunos a dividir las pilas de 1.000 toneladas en bolsas más pequeñas, las cuales se aceptan en el mercado de Nueva York, según las personas.

Algunos envíos de prueba llegaron a principios de este año a medida que los operadores evaluaban si los granos de Camerún que se han almacenado en Europa serían aprobados en las salas de clasificación de Nueva York, dijeron. Unas 15.776 bolsas de cacao de Camerún ya se han clasificado en Nueva York para su entrega frente a los futuros de diciembre y otras 3.999 bolsas están pendientes de clasificación, según datos de ICE Futures US.

No obstante, el envío de grandes cantidades de cacao de Europa se enfrenta a dificultades ya que las aduanas de EE.UU. requieren documentación para demostrar de dónde procede originalmente el cacao. Por ahora, la cantidad es demasiado pequeña para afectar los precios de los futuros, pero las entregas adicionales podrían terminar borrando la prima de los futuros de diciembre en Nueva York respecto al próximo contrato.

