El 20 % de la población chilena se ha hecho un test de coronavirus

En la imagen, trabajadores del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile trabajan en el procesado de test de COVID-19 en el laboratorio de la institución en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 22 oct (EFE).- El ministro de Salud de Chile, Enrique París, celebró este jueves que el país ha superado los 4 millones de test de PCR con una tasa de 207.000 test por millón de habitantes, lo que "certifica que se ha testeado al 20 % de la población" en coronavirus.

"Este es un récord que queremos destacar, porque nos pone además en un lugar de privilegio respecto al resto del mundo", dijo Paris en conferencia de prensa, destacando que el país supera así en este indicador a países como Suiza, Suecia y Holanda, se ubica entre los 26 países del mundo con más de 4 millones de tests PCR realizados y lidera en testeo la región latinoamericana por millón de habitantes.

"No es para vanagloriarse, sino para agradecer el trabajo que han hecho los laboratoristas, los bioquímicos, los tecnólogos médicos y toda la gente de los laboratorios", apuntó.

En este sentido, afirmó que en la actualidad en el país hay 130 laboratorios funcionando con una capacidad de 40.000 exámenes diarios, mientras que al inicio de la pandemia solo había "una pequeña cantidad de laboratorios" trabajando en esta labor, lo que permitía "realizar solamente 2.000 test diarios".

Las autoridades informaron también de 73 decesos por covid-19 en las últimas 24 horas, lo que eleva el total nacional a 13.792, mientras que en número de contagios se registraron otros 1.495, que elevan la suma total desde el inicio de la pandemia en marzo a 497.131.

De todos ellos, 469.765 se han recuperado y 13.792 siguen son casos activos.

Los pacientes internados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son 759, 603 están conectados a ventilación mecánica y 93 se encuentran en estado crítico.

Los laboratorios reportaron resultados de 31.734 exámenes PCR en las últimas 24 horas, los que arrojaron una positividad de 4,7 %.

CELEBRAR EN CASA EL RESULTADO DEL PLEBISCITO

El subsecretario del Interior de Chile, Juan Francisco Galli, llamó este jueves a "celebrar en casa" el resultado del plebiscito constitucional del próximo domingo para evitar contagios de covid-19, ya que, recordó, el país se encuentra en pandemia y, además, en la noche regirá toque de queda.

"Mi recomendación es que ojalá celebren en casa, o se queden en casa si no van a celebrar, porque seguimos en pandemia", dijo Galli a la prensa.

Chile celebrará el próximo domingo un plebiscito en el que los ciudadanos decidirán si quieren o no reemplazar la actual Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), mecanismo por el que se busca descomprimir las protestas sociales de 2019.

La agitación social que ha vivido el país el último año, aun con el paréntesis de varios meses de pandemia, hace prever que el domingo vuelva a haber manifestaciones ciudadanas, incluso masivas como las de la semana pasada por el primer aniversario del estallido de las protestas.

En ese sentido, el subsecretario recordó que "dentro de las dos horas siguientes al cierre de las mesas electorales -previsto para las 20.00 horas- no deberían haber manifestaciones" ya que están prohibidas por ley y que a partir de las 1:00 de la madrugada del lunes comenzará el toque de queda que rige desde marzo por la pandemia, por lo que tampoco se podrá circular por las calles.

"Hay comunas (barrios o sectores de ciudades) que están aún en cuarentena y naturalmente en esas comunas no puede haber celebraciones porque hay un alto riesgo de contagio y el llamado debe ser claro: que no salgan de sus casas porque hay alto riesgo de contagio", expresó la autoridad.