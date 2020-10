EE.UU. lleva tiempo socavando sus propias elecciones: Eli Lake

(Bloomberg) -- A principios de este mes, algunos correos electrónicos curiosos comenzaron a llegar a las bandejas de entrada de algunos demócratas de Florida. Afirmando que eran de Proud Boys, un grupo conocido por los altercados callejeros con izquierdistas, advirtieron: “Voten por Trump el día de las elecciones o iremos por ustedes”.

Esto tenía el potencial de ser otro golpe a la campaña de reelección del presidente Donald Trump. En el primer debate el mes pasado, Trump declinó denunciar inequívocamente a Proud Boys. “Apártate y espera”, dijo. Ahora esos mismos Proud Boys estaban amenazando a los votantes demócratas en un estado clave.

Solo que no eran ellos. El miércoles, los directores de inteligencia nacional y el FBI acudieron a algunas cámaras de televisión para explicar que todo fue una campaña de desinformación iraní. Los iraníes, al igual que los rusos, han obtenido información sobre el registro de votantes, explicó el director de inteligencia nacional, John Ratcliffe. Y utilizaron esa información para enviar correos electrónicos que parecen provenir de Proud Boys para intimidar a los votantes en algunos estados.

Ratcliffe explicó que el propósito de su aparición era usar la mejor arma que tiene el gobierno de EE.UU. contra los estafadores rusos e iraníes: la verdad. “Incluso si los adversarios persiguen nuevos intentos de intimidar o intentar socavar la confianza de los votantes, sepan que nuestro sistema electoral es resistente y pueden estar seguros de que sus votos están a salvo”, dijo.

Ratcliffe y el director del FBI, Christopher Wray, tenían razón en desmentir la suplantación de Proud Boys de Irán antes de que se extendiera. Y Wray tenía razón al dejar en claro que el gobierno de EE.UU. no toleraría “interferencias extranjeras en nuestras elecciones o actividades delictivas que amenacen la santidad de su voto o socaven la confianza del público en el resultado de las elecciones”.

Hablando de eso: Rusia, Irán, China y otros adversarios extranjeros tienen mucha compañía cuando se trata de actividades que “socavan la confianza pública en el resultado de las elecciones”. Y las llamadas, como dicen en las películas, provienen del interior de la casa.

Comencemos con el propio Trump. Durante varios meses, ha estado poniendo en duda la confiabilidad de la votación por correo, recitando ejemplos aleatorios de tarjetones cargados de errores enviados a los votantes y otros destruidos. Y aunque las votaciones por correo en la escala prevista para las elecciones de 2020 seguramente encontrarán fallas, los tuits y las protestas de Trump en los mítines están sentando las bases para que sus seguidores cuestionen los resultados de las elecciones si pierde. De hecho, Trump aún no dice incondicionalmente que aceptará los resultados de las elecciones.

No hay leyes contra la demagogia de Trump. Y nadie debería querer que el FBI pueda etiquetar el discurso de un presidente como desinformación. Dicho esto, cualquier cosa que esté haciendo un saboteador extranjero para socavar la confianza de los votantes palidece en comparación con lo que está haciendo el propio presidente.

Desafortunadamente, los demócratas también han hecho su parte para socavar la confianza de los votantes. Durante el verano, la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, replicó una historia tendenciosa de que las reformas del servicio postal recomendadas por un inspector general designado por Obama equivalían a “una campaña para sabotear las elecciones” privando a los votantes de sus derechos. El argumento era que la negativa de Trump a aceptar más fondos para los tarjetones por correo, así como la eliminación de los apartados de correos y los clasificadores por correo, tenía la intención de retrasar el envío de los tarjetones.

Ambas partes también han contribuido involuntariamente a socavar la confianza en las elecciones al pelear en los tribunales sobre procedimientos electorales arcanos en estados de campo de batalla, donde varios jueces también han cambiado las reglas sobre el conteo de papeletas. Y no olvide que Trump comenzó su presidencia en 2017 con una afirmación falsa de que perdió el voto popular debido a la votación de inmigrantes ilegales, o que muchos demócratas aún mantienen que se alió con Rusia para robar las elecciones de 2016, a pesar del fracaso de un consejo especial para encontrar evidencia de tal conspiración.

Si aún no estaba claro, debería estarlo ahora: cuando Irán, Rusia y China intentan socavar la confianza de los votantes en el resultado de las elecciones, están empujando una puerta abierta. Depende de los votantes estadounidenses, si pueden ver a través de las exageraciones y los engaños de sus líderes políticos, cerrarla de golpe.

Nota Original:Americans Are Already Undermining Their Own Election: Eli Lake

