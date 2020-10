EE.UU. dice que Irán y Rusia intentan interferir en elecciones

(Bloomberg) -- Funcionarios estadounidenses advirtieron que Irán y Rusia están intentando interferir con las elecciones presidenciales, alentando la difusión de información falsa.

“Hemos confirmado que Irán ha obtenido cierta información sobre el registro de votantes y, por separado, Rusia”, dijo el Director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, en una conferencia de prensa el miércoles por la noche. “Estos datos pueden ser utilizados por actores extranjeros para intentar transmitir información errónea”.

“Pedimos a todos los estadounidenses que hagan su parte para defenderse de aquellos que desean hacernos daño”, dijo Ratcliffe. “No permitan que estos esfuerzos tengan el efecto deseado”.

Ratcliffe, a quien se unió el director del FBI Christopher Wray, dijo que Irán tenía como objetivo perjudicar el esfuerzo de reelección del presidente Donald Trump.

“Ya hemos visto a Irán enviando correos electrónicos falsos diseñados para intimidar a los votantes, incitar al malestar social y perjudicar al presidente Trump”, dijo.

Las agencias de inteligencia estadounidenses han dicho anteriormente que, como en 2016, Rusia intentó interferir para ayudar a Trump.

