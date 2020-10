Djokovic: "El tenis ha tenido suerte de poder continuar"

EFE/EPA/Andrej Cukic

Belgrado, 22 oct (EFE).- Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, declaró este jueves que los tenistas están entre los deportistas "más felices" en el tiempo de la pandemia del coronavirus por poder jugar torneos y competir a pesar de algunas restricciones.

"El tenis ha tenido la suerte de continuar de alguna forma, sí modificada, pero se han disputado la mayoría de los torneos desde la reanudación de la temporada, y terminará con el Masters de Londres", declaró Djokovic a la prensa en Belgrado.

Indicó que muchas competiciones deportivas no han podido celebrarse debido a la pandemia, y mencionó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Djokovic señaló que preocupa a la gente la incertidumbre de "no saber que nos trae mañana", aunque "habrá que modificar a diario, cada semana, los planes personales, familiares y profesionales" para adaptarse a las circunstancias.

Junto con el canadiense Vasil Pospisil y otros jugadores trabaja "en establecer el sistema y la estructura" de una Asociación de Tenistas Profesionales que ayudaría a los tenistas de menor rango, aunque "ha habido mucha resistencia a esa organización".

"Nosotros no pararemos (...) a pesar de que mucha gente intentó desalentarnos y cortar de raíz la organización. Sobre todo en Estados Unidos hubo golpes", indicó Djokovic.

"Entiendo que la gente tiene diferentes opiniones y visiones de eso. En mi opinión, esa organización es crucial para los tenistas y debe existir", dijo, y explicó que se trata de una idea que existe desde hace dos décadas y que hubo varias intentos de darle forma.

Según Djokovic, el tenis está entre los cuatro deportes más populares del mundo, seguido por más de 1.000 millones de personas, pero que su potencial no ha sido aprovechado del todo porque existe un monopolio.

"Ni yo, ni Vasil ni nadie que ha participado en la fundación de la organización hemos tenido la intención de oponernos a nadie. Siempre hemos dicho que la organización ha sido creada para abogar por los derechos al cien por cien de los tenistas, jugadores y jugadoras (...), desde el rango inicial hasta el más alto, profesional", señaló el serbio.

Explicó que el tenis se encuentra en su época de oro, pero que en foco mediático está casi siempre en los mejores y que por eso "hay una imagen torcida del tenis profesional" como deporte en que todos ganan como los mejor posicionados, pero que en realidad sólo algo más de los cien primeros pueden vivir del tenis.

"Uno de los mayores objetivos y ambiciones de la organización es intentar dar una plataforma y la voz a los jugadores de menor rango que tratan de salir a la superficie y decir que no todo es tan bello y brillante", indicó.

Dijo que le gustaría que Rafael Nadal y Roger Federer formen parte de la asociación, pero que entiende y no critica sus posturas.

"Trataremos de seguir adelante sin ellos, edificar los cimientos sistemáticos y los valores de la organización que se merecen todos los jugadores y jugadoras", declaró.

Djokovic consideró que esta temporada, en la que ha perdido solo un partido, la Final de Roland Garros contra Nadal, es una de sus mejores hasta ahora, casi comparable con las de los años 2011 y 2015, y que todavía disfruta del juego "con la alegría de niño".

El número uno participará la semana que viene en el Torneo de Viena y luego en el Masters de Londres, del 15 al 22 de noviembre.

Su plan es también es jugar también el Abierto de Australia, en enero próximo.