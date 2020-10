Coronavirus.- Chile suma casi 1.500 casos más en el último día

02/07/2020 Traslado de un paciente en ambulancia en Chile POLITICA SUDAMÉRICA CHILE INTERNACIONAL ALFONSO FERNANDEZ/AGENCIAUNO



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Chile ha sumado en el último día casi 1.500 nuevos contagios más, en línea con días anteriores y en víspera del plebiscito constitucional del domingo, para el que se han adoptado medidas especiales para evitar contagios.



Según el Ministerio de Salud, se han registrado 1.495 casos nuevos, incluidos 428 asintomáticos, lo que eleva el total de contagios a 497.131. Además, en el último día ha habido 73 decesos, por lo que la pandemia deja hasta la fecha 13.792 víctimas mortales.



En la actualidad hay 13.490 casos activos y 759 personas ingresadas en la UCI, 93 de ellas en estado crítico. Durante la última jornada se han efectuado 31.734 PCR, lo que eleva el total de pruebas efectuadas por encima de los 4 millones.



A partir de la medianoche de este viernes quedan prohibidos todos los actos electorales y concentraciones en Chile debido a la celebración el domingo del plebiscito, en el que los chilenos deberán decidir si quieren dotar al país de una nueva Constitución y la vía para hacerlo.



El subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, ha recordado que también están prohibidas las manifestaciones hasta dos horas después del cierre de los colegios electorales, previsto para las 20.00 horas y que el toque de queda, que se ha suspendido para esa jornada, volverá a entrar en vigor a la 1.00 horas del lunes.



"Siempre hay celebraciones después de los resultados de las elecciones y el llamado es que si quieren expresar alegría por cualquiera sea el resultado, que lo hagan teniendo en consideración que estamos en pandemia", ha pedido en declaraciones a una emisora local recogidas por 'El Mercurio'.



Galli ha instado a evitar este tipo de actos no solo en la emblemática Plaza Italia de Santiago, la capital, sino particularmente en las comunas en las que aún hay un elevado riesgo de contagio. "El llamado debe ser claro: que no salgan de sus casas porque hay alto riesgo de contagio", ha enfatizado.



DESPLIEGUE DEL EJÉRCITO



Por su parte, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, se ha mostrado confiado en que la jornada electoral transcurrirá "sin sobresaltos". Para ello, serán desplegados más de 27.000 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en todo el país.



"Es evidente que hay grupos muy minoritarios, principalmente antisistémicos, que están intentando frustrar el proceso constituyente desde el día uno", ha reconocido el ministro en entrevista a 'El Mercurio'. "Son los mismos probablemente que tuvieron actos violentos en octubre del año pasado y que lo que buscan no es derribar un gobierno, lo que ellos quieren es echar abajo la democracia completa", ha opinado.



Tras reconocer que probablemente "intenten hacer algo el día domingo durante el acto electoral, ha dejado claro que el Gobierno trabaja "para que eso no ocurra y si lo intentan para poder responder con todas las herramientas que nos da la Constitución y la ley para evitar que el acto sufra cualquier sobresalto y estamos preparándonos para eso".



"Espero que no suceda y le hago un llamado a la ciudadanía a estar tranquilos, a que el domingo vamos a poder votar sin sobresaltos", ha sostenido el titular de Defensa.