Congreso español se prepara a votar una moción de censura de la extrema derecha

El Congreso de los Diputados español se preparaba este jueves para votar una moción de censura promovida por la extrema derecha de Vox contra el gobierno, con el Partido Popular (derecha) anunciando que votará en contra para desmarcarse de la formación ultra.

"Votaremos no, porque decimos no a la ruptura que usted busca, no a la polarización que usted necesita", lanzó Pablo Casado, líder del Partido Popular (PP, derecha), en un duro discurso en el que buscó alejarse del jefe de Vox, Santiago Abascal.

Casado despejó así el interrogante que hasta este jueves mantuvo el PP: si se abstendría, para no ofender al electorado de Vox, o se opondría, para alejarse de la formación que le ido comiendo terreno en los últimos años.

Esta moción de censura, que se comenzó a debatir el miércoles, no tiene ninguna posibilidad de prosperar, toda vez que los únicos que votarán sí son los diputados de Vox: 52 de los 350 miembros del Congreso.

"Puro populismo, cuanto peor para España, mejor para usted", soltó Casado, quien en su discurso acusó a Vox de ser el "salvavidas" del gobierno, ya que sus posturas radicales harían cerrar filas a la coalición gobernante de izquierdas y sus aliados, mientras dañan las opciones del PP, "la política adulta" y la única "alternativa creíble".

Casado fue no obstante muy cauto en mostrar "respeto" a los votantes de Vox, tercera fuerza en el Congreso, quienes "no merecen ser utilizados en una estrategia que aleja la agenda alternativa".

"Se ha unido hoy usted a la brutal caricatura de Vox (...) y de los millones de españoles que nos han votado", replicó Abascal.

Fundado en 2014 por Abascal, exmiembro del PP, Vox lleva dos años arañando votos al partido conservador, situándolo, para satisfacción de la izquierda gobernante, en un difícil dilema entre buscar la centralidad o virar a la derecha para frenar la fuga de electores.

La situación es aún más complicada para el PP porque gobierna en coalición con Vox en regiones clave como Madrid y Andalucía.

Al defender la moción de censura el miércoles, Santiago Abascal cargó en un duro discurso contra el ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, al que acusó entre otras cosas de ser el gobierno que "peor ha afrontado la pandemia de coronavirus".

Sexto país del mundo y primero en la Unión Europea en sobrepasar la barrera del millón de contagios confirmados, España es uno de los países más golpeados por la pandemia de covid-19.

La iniciada este miércoles es la quinta moción de censura desde la instauración de la democracia en España tras la dictadura franquista (1939/75).

La única que tuvo éxito ocurrió en junio de 2018, cuando una heteróclita mayoría de socialistas, izquierda radical (Podemos), independentistas catalanes y nacionalistas vascos desbancaron del poder Mariano Rajoy, el entonces líder del PP.

Desde enero, Sánchez encabeza un ejecutivo de coalición entre el Partido Socialista y Podemos.

