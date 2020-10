Concha Velasco recibe el apoyo de sus hijos Paco y Manuel, y de su nieto Samuel, en su vuelta a los escenarios

11/02/2020 Concha Velasco acaba de estrenar "La habitación de María", dirigida por su hijo Manuel EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Concha Velasco vivió ayer un día de lo más especial. Y es que además de volver a subirse a un escenario para el estreno en el madrileño teatro Reina Victoria de su última obra de teatro, "La habitación de María" - dirigida por su hijo Manuel - la veterana actriz contó con el apoyo de toda su familia y se reencontró con su único nieto, Samuel, al que no ve desde que se inició la pandemia del Covid.



Tras la función, que por cierto fue un auténtico éxito, pudimos ver a la vallisoletana abandonando el teatro en compañía de sus hijos Paco y Manuel, y de su nieto, que se ha convertido en todo un hombrecito. Feliz y orgullosa tras el estreno de la segunda obra en la que actúa a las órdenes de su primogénito, Concha ha confesado que está "encantada".



Nos ha llamado la atención que la actriz se ayuda de un bastón para poder andar, pero la propia Concha ha quitado hierro al asunto, confesado que se debe solamente a una inoportuna caída: "Me he dado un porrazo antes de salir a escena".



?