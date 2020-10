Con más de 5.500 casos nuevos de covid-19 Florida vuelve al nivel de agosto

La cuenta acumulada desde el 1 de marzo se coloca así en 768.091 casos confirmados y 16.470 fallecimientos, de ellos 203 de personas no residentes en Florida. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo

Miami, 22 oct (EFE).- El número de casos nuevos de covid-19 en Florida llegó este miércoles a 5.557, la mayor cifra en más de dos meses, mientras a la cuenta de fallecidos se sumaron otros 57, de acuerdo con el Departamento de Salud del estado.

La cuenta acumulada desde el 1 de marzo se coloca así en 768.091 casos confirmados y 16.470 fallecimientos, de ellos 203 de personas no residentes en Florida.

Las autoridades de salud han anunciado una investigación para lograr mayor rigurosidad en la manera en que se contabilizan y difunden las muertes por la pandemia.

"Los datos de mortalidad que llegan al estado son confusos y se necesita una revisión más rigurosa", dijo el cirujano general de Florida, Scott A. Rivkees, quien mencionó que las cifras que se difunden a diario inducen a error porque incluyen a personas fallecidas en muy diferentes periodos de tiempo.

A día de hoy 2.069 personas están hospitalizadas en Florida por covid-19 y la cifra total de ingresos hospitalarios en siete meses está cerca de los 48.000.

La ocupación en las unidades de cuidados intensivos está creciendo, por covid-19 y otros motivos, y a día de hoy hay 4.679 ingresados, lo que significa que solo está libre el 22,65 % de las plazas, según la Agencia de Cuidado de Salud de Florida.

La positividad en las pruebas fue del 5,62 % este miércoles.

Miami-Dade, Broward y Palm Beach son por ese orden los condados de Florida donde la pandemia está pegando más fuerte, con 180.497 casos acumulados (853 más que ayer), 82.250 (546 más) y 49.759 (379 más), respectivamente, y 3.585, 1.519 y 1.549 muertes.

En el plano económico hoy se supo que después de dos semanas de subidas ha bajado el número de solicitudes del subsidio de desempleo presentadas por primera vez.

Durante la semana que finalizó el 17 de octubre los que presentaron una solicitud por primera vez fueron 35.960, comparados con los 47.904 de una semana antes.

Los que renovaron solicitudes previamente presentadas (se solicita semana a semana) también fueron menos:, pues pasaron de 300.115 a 232.338, pero no necesariamente es una buena señal.

Muchos trajadores desempleados ya no pueden solicitar esa ayuda porque el máximo a cobrar son 12 semanas y ya las sobrepasaron.

Estados Unidos alcanzó ayer la cifra de 8.327.531 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 221.930 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.