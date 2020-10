Comienzan las consultas parlamentarias para designar al primer ministro libanés

El presidente del Líbano, Michel Aoun. EFE/EPA/NABIL MOUNZER/Archivo

Beirut, 22 oct (EFE).- El presidente del Líbano, Michel Aoun, dio comienzo este jueves a las consultas parlamentarias para nombrar a un nuevo primer ministro, el tercero en un año, después de que el último dirigente designado dimitiese por las dificultades para formar gobierno.

"El presidente Aoun inició las consultas parlamentarias para nombrar al primer ministro encargado de formar el nuevo gobierno", anunció la Presidencia libanesa en su cuenta oficial de Twitter, sin ofrecer más detalles.

El ex primer ministro Saad Hariri, quien dimitió hace un año en medio de una oleada de protestas que pedían la salida de toda la clase dirigente, se perfila como el candidato favorito a regresar al puesto.

Anoche, decenas de personas se manifestaron en el centro de Beirut contra el posible nombramiento de Hariri, lo que provocó la salida a las calles también de partidarios del exmandatario, que quemaron una estructura de un puño símbolo del movimiento de protesta que llevó a su dimisión.

Muchos bloques políticos han mostrado en los últimos días su apoyo a Hariri, que no cuenta sin embargo con el respaldo del Movimiento Patriótico Libre del presidente libanés, lo que se espera no impedirá su regreso al poder.

Minutos después de dar por iniciadas las consultas, Aoun se reunió con el ex primer ministro Najib Mikati, quien mostró su apoyo a Hariri, e inmediatamente después con el propio candidato, que no hizo declaraciones, según la Presidencia.

Hariri dimitió el 29 de octubre del año pasado en respuesta a la ola de protestas que estalló el día 17 de ese mes en contra del sistema sectario nacido de la guerra civil que acabó en 1990.

El histórico líder ocupó el cargo de primer ministro entre 2009 y 2011 y fue designado de nuevo en 2016 para formar gobierno como candidato de consenso para desbloquear la parálisis institucional causada por las desavenencias entre las distintas fuerzas políticas.

Hasan Diab tomó el relevo en enero de este año, pero también abandonó después de la explosión que el pasado 4 de agosto asoló parte de la capital libanesa, causando más de 200 muertos y 6.500 heridos, y dejando a cerca de 300.000 personas sin hogar.

Tras la dimisión de Diab, se designó para el puesto a Mustafa Adib, quien de nuevo dimitió semanas después por falta de consenso entre los bloques libaneses para formar un Gabinete de Ministros, entre rumores de que los grupos chiíes Hizbulá y Amal no quisieron renunciar a la cartera de Finanzas.