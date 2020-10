Colombia.- Miles de personas recorren las principales ciudades de Colombia en un paro nacional contra el Gobierno

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Miles de indígenas, activistas, estudiantes, sindicalistas, maestros y otros grupos sociales han recorrido este miércoles las principales ciudades de Colombia en una jornada de protestas pacíficas enmarcada en la convocatoria de un paro nacional contra el Gobierno de Iván Duque, con reclamos como el fin de los asesinatos de líderes sociales y mejores políticas económicas y sociales.



Cali, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Barranquilla, entre otras ciudades del país, han acogido protestas que se han saldado sin ningún incidente, mientras que en la capital, Bogotá, se han convocado diferentes concentraciones que han finalizado en la Plaza de Simón Bolívar.



En la capital, donde la movilidad se ha visto afectada, "las organizaciones de maestros han convocado a caravanas, mientras que otras manifestaciones han convocado a plantones o marchas", ha explicado el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, según recoge 'El Espectador'.



Por su parte, el presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Julio Gómez, ha señalado en una entrevista en Blu Radio que Duque "debe bajarse del pedestal" y atender a las peticiones de las organizaciones sociales, ya que, si no lo hace, las marchas y protestas "no se detendrán".



Entre las demandas de la jornada de protestas, convocada entre otros por el Comité Paro Nacional, piden a Duque el cese de las acciones violentas, asesinatos de líderes sociales y el rechazo a la brutalidad policial que dejó 10 muertos en la capital el pasado septiembre en diversas jornadas de protestas.



La política social y económica es otra de la criticas de los manifestantes, así como la vulneración de derechos y las políticas adoptadas para lidiar con la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19.



En las movilizaciones también ha participado la 'minga' indígena que llegó el pasado domingo a la capital tras una semana de camino desde Cali, donde Duque denegó una reunión presencial con los líderes y envió a una delegación de Gobierno con la que no se logró acuerdo, que ya protagonizó una manifestación multitudinaria el lunes en Bogotá.



Ante la negativa de Duque de reunirse con los representantes de la 'minga' y tras el anuncio de los indígenas del regreso a sus regiones, los líderes de la marcha han sido recibidos este miércoles en la Cámara de Representantes, donde han dejado constancia de sus reclamos, que incluyen la protección de la vida, de los territorios, del medio ambiente y el cumplimiento del Acuerdo de Paz, y han vuelto ha denunciar la negativa de Duque de mantener un diálogo con ellos personalmente.