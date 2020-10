C.Marfil.- El Gobierno marfileño, dispuesto a un encuentro entre Ouattara y Konan Bedié antes de las elecciones

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Costa de Marfil se ha mostrado dispuesto a organizar un encuentro entre el presidente, Alassane Ouattara, y el principal líder de la oposición, el expresidente Henri Konan Bedié, con vistas a rebajar la tensión imperante en el país de cara a la celebración de las presidenciales el próximo 31 de octubre.



Bedié y Pascal Affi N'Guessan, candidato del FPI --el partido del expresidente Laurent Gbagbo-- llamaron la semana pasada a un "boicot activo" de los comicios, en el que Ouattara optará a un tercer mandato pese al rechazo de la oposición.



Esta semana, una misión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha visitado el país para reunirse con las distintas partes e intentar buscar una solución a la crisis que evite una ola de violencia como la registrada en 2010 tras las elecciones, después de que Gbagbo se negara a aceptar su derrota frente a Ouattara.



El ministro de Administración del Territorio, Sidiki Diakité, ha explicado en un comunicado que el miércoles tuvo lugar un encuentro con miembros de la oposición, entre los que no estaban presentes representantes del partido de Konan Bedié ni de Affi N'Guessan, en presencia de la misión de la CEDEAO.



Durante dicho encuentro, se analizaron las exigencias formuladas por la oposición y el Gobierno ha decidido "examinar favorablemente y en el menor plazo posible" la inclusión de un quinto miembro, que iría a la oposición, en la comisión central del máximo órgano electoral, así como un puesto de vicepresidente de dicha comisión para el PDCI, el partido de Konan Bedié.



"En cuanto al encuentro entre el presidente Alassan Ouattara y el presidente Bedié, el Gobierno ha indicado la disponibilidad del jefe de Estado", ha precisado el comunicado, sin ofrecer una fecha concreta para dicha reunión.



EL GOBIERNO PIDE ACABAR CON LA DESOBEDIENCIA CIVIL



Así las cosas, tras denunciar los actos de violencia que se han producido recientemente y asegurar que ya se están investigando, el Gobierno ha hecho un llamamiento a "los partidos políticos para que levanten, sin demora, el llamamiento a la desobediencia civil, se inscriban definitivamente en la vía del diálogo y actúen para un desarrollo tranquilo de las presidenciales".



Entretanto, Affi N'Guessan ofreció el miércoles una rueda de prensa en calidad de portavoz de la plataforma de desobediencia civil en la que insistió en que en las circunstancias actuales las elecciones no se deberían celebrar y que de hacerse, tras ellas la situación seguirá siendo la misma que ahora.



Si tras las elecciones Ouattara "se atreve a proclamar que ha sido elegido" se encontrará con "toda la fuerza de la reprobación general de nuestra movilización para conseguir que un presidente legítimo pueda ser elegido tras un escrutinio transparente".



"Para nosotros, el día después del 31 de octubre será del mismo tonoo que antes del 31 de octubre", recalcó el líder del FPI, según informa el diario 'L'Intelligent d'Abidjan'. En caso de que no haya elecciones, añadió, "los marfileños deben dotarse de un gobierno de transición para organizar un proceso de reconciliación nacional porque no podemos dejar al país sin gobierno", sostuvo.