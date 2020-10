Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Las conversaciones sobre el estímulo económico siguen sin terminar, es el día del debate presidencial y se esperan pocas mejoras en las solicitudes de beneficios por desempleo.

Todavía no hay acuerdo

Los plazos han vencido, las negociaciones han comenzado y se han detenido y han vuelto a comenzar, y ahora, a menos de 2 semanas para las elecciones, todavía las negociaciones siguen sin llegar a un acuerdo. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, tendrán hoy más discusiones para resolver cualquier pregunta abierta en el acuerdo que, según el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, totalizará US$1,9 billones. El principal obstáculo sigue estando en el Senado, donde los miembros republicanos se han opuesto al tamaño del proyecto de ley de gasto y donde hay resistencia a realizar una votación antes de las elecciones, e incluso este año.

Debate

Hablando de la inminente elección, el segundo debate presidencial comienza a las 9:00 pm hora del este de esta noche en Nashville. Ambos candidatos buscarán mejorar su rendimiento de un rencoroso primer encuentro. En un esfuerzo por mejorar la calidad del enfrentamiento de 90 minutos, la Comisión de Debates Presidenciales silenciará los micrófonos de los candidatos para permitir dos minutos de tiempo de conversación ininterrumpida al comienzo de cada segmento del debate. En otras noticias electorales, la Casa Blanca acusó a Irán de tratar de intimidar a los votantes.

Solicitudes de beneficios por desempleo

La estimación mediana de los economistas encuestados por Bloomberg muestra que las solicitudes semanales de beneficios por desempleo serán de 870.000, levemente mejores que las 898.000 de la semana pasada. Se espera que las solicitudes continuas caigan por debajo de 10 millones. Los datos llegan mientras los encargados de política monetaria de la Fed continúan advirtiendo que no llegar a un acuerdo sobre el estímulo es el mayor riesgo para la economía, aparte del coronavirus en sí. La pandemia, mientras tanto, sigue alcanzando cifras diarias récord de nuevos casos en Europa, mientras que las hospitalizaciones por coronavirus en Estados Unidos alcanzaron un máximo de dos meses.

Los mercados bajan

Ningún avance en el estímulo y el creciente número de casos de covid-19 están impidiendo cualquier posibilidad de optimismo del mercado esta mañana. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico cayó 0,6%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con una baja de 1,1%. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó 0,5% a las 5:50 a.m., a medida que la temporada de resultados corporativos hasta ahora no ha logrado tranquilizar a los inversionistas. Los futuros del S&P 500 indican un pequeño descenso en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años fue de 0,811% y el oro bajó.

También hoy...

Los datos de ventas de viviendas existentes en Estados Unidos se publicarán a las 10:00 a.m., mientras que los de fabricación manufacturera de la Fed de Kansas se darán a conocer a las 11:00 a.m. Solo hay tres oradores de la Fed en el calendario de hoy. Se espera que el Comité Judicial del Senado vote sobre la confirmación de Amy Coney Barrett ante la Corte Suprema, y se espera una votación en el pleno del Senado a principios de la próxima semana. Southwest Airlines Co., Coca-Cola Co., AT&T Inc. y Kimberly-Clark Corp. se encuentran entre la larga lista de compañías que informan resultados.

