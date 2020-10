Casa Real.- Iglesias reclama a Casado que no ligue a la monarquía con la derecha porque Vox le resta años de vida

22/10/2020 El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, interviene durante la segunda sesión del pleno en el que se debate la moción de censura planteada por Vox, en el Congreso de los Diputados, Madrid (España), a 22 de octubre de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que la defensa de Vox de la monarquía le "resta años de vida" y ha reclamado al presidente del PP, Pablo Casado, que deje de identificar a la Casa Real con la derecha constituye un bloque "minoritario" sobre esta institución.



Durante el debate de estado sobre la moción de censura, Iglesias ha ironizado al decir que con cada declaración de apoyo a la monarquía por parte de Vox va a acabar llamando zarzuela para pedir que "por favor no la defienda".



Y es que para Iglesias a Vox "en el fondo le da igual" la Casa Real, institución que usan como "un significante identitario" que "serían capaces de echar por tierra" cuando les convenga".



"No son monárquicos, son reaccionarios", ha reprochado el también líder de Podemos para pedir a Casado que cada vez que asume que la institución solo es referente ideológico de la derecha, genera un bloque "monárquico minoritario".



Finalmente, ha confesado a Casado que como republicano no le debería estar diciendo este consejo pero como vicepresidente su obligación es pedirle que respete a la monarquía.