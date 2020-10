Capturan a los presuntos responsables de la masacre de ocho jóvenes en Colombia

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque (c). EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 22 oct (EFE).- La Fiscalía General y la Policía de Colombia capturaron a dos presuntos responsables de la masacre de ocho jóvenes el pasado 15 de agosto en Samaniego, en el departamento de Nariño, y a tres sospechosos de la matanza de otras cuatro personas el 9 de octubre en Jamundí (Valle del Cauca).

"Han sido capturados dos delincuentes, Andrés Fernando Moriano Caicedo, alias 'Fercho', y Yeiron Alexander Pantoja, alias 'Conductor' o 'Mono', como presuntos responsables del homicidio colectivo que aconteció en Samaniego", informó este jueves el presidente colombiano, Iván Duque.

El mandatario aseguró que esos dos detenidos son "de altísima peligrosidad" y señaló que alias "Fercho" delinque en organizaciones que tienen vínculos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

MASACRE EN SAMANIEGO

La matanza de Samaniego ocurrió la noche del sábado 15 de agosto, cuando un grupo de jóvenes estaba reunido en una casa de campo de la vereda (aldea) de Santa Catalina, hasta donde llegaron hombres armados que les dispararon.

En esa masacre fueron asesinados Brayan Cuarán, Laura Melo Riascos, Iván Darío Ibarra, Óscar Obando, David Vargas Jurado, John Sebastián Quintero, Daniel Vargas Jurado y Campo Elián Benavides, todos entre los 20 y los 27 años de edad.

Para investigar ese crimen la Fiscalía designó tres fiscales especializados en homicidios, 25 funcionarios del CTI y otros cinco expertos.

Loa dos detenidos por esa matanza serán presentados ante jueces de control de garantías como presuntos responsables de los delitos de homicidio; concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos, según la Fiscalía.

MATANZA EN JAMUNDÍ

La Fiscalía capturó además a tres hombres por el asesinato de cuatro personas en una masacre perpetrada el pasado 9 de octubre en la finca "La Rosa", ubicada en la vereda Meseta, en Jamundí.

Por ese crimen fueron detenidos Stiven Jaramillo, Héider Medina Grueso y Yilmer Andrés Dagua, quienes serán llevados ante la justicia por los delitos de homicidio agravado, entre otros.

Según la Fiscalía, en los últimos tres meses han sido perpetradas en el país once matanzas en las que han sido asesinadas 58 personas en los departamentos de Norte de Santander, Cundinamarca, Arauca, Cauca, Nariño, Bolívar y Valle del Cauca.

Por esos crímenes la Fiscalía ha capturado a 26 personas, de las cuales 21 ya fueron presentadas ante la justicia.

"Este es un mensaje para todas estas estructuras (bandas), que no pueden seguir delinquiendo y que estamos además resolviendo estos crímenes no solamente con unas capturas sino al mismo tiempo con unas formulaciones de imputación", aseguró el fiscal general, Francisco Barbosa.