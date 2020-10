Canadá.- El Parlamento de Canadá rechaza crear un comité anticorrupción ante la amenaza de nuevas elecciones

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Parlamento de Canadá ha rechazado este miércoles una moción presentada por el Partido Conservador para crear un comité anticorrupción que buscaba investigar varias partidas de gasto del Gobierno del primer ministro, Justin Trudeau, para evitar la convocatoria de unas elecciones rápidas.



El comité que los conservadores solicitaban crear tenía el fin de investigar la relación de Trudeau con la organización benéfica WE Charity, entre otros gastos controversiales del Gobierno liberal, según informa el diario 'National Post'.



Los liberales consideraban que si la moción presentada prosperaba equivalía a un voto de desconfianza hacia el Gobierno, por lo que, de acuerdo con el procedimiento parlamentario, supondría la convocatoria de unos nuevos comicios. Trudeau había instado a sus rivales políticos a dejar claro si no estaban dispuestos a facilitar el trabajo del Gobierno en minoría con esta votación.



La propuesta ha sido rechazada con 180 votos en contra y 146 a favor, con el apoyo del partido Nuevo Partido Democrático y del Partido Verde a los liberales, así como de dos diputados independientes.



"Hoy el Parlamento ha elegido a los canadienses por encima de la política", ha expresado el líder de la Casa de Gobierno, Pablo Rodriguez, que se ha mostrado satisfecho con el resultado, después de calificar a la moción como "ridícula y abusiva".



Por su parte, los conservadores han criticado a los liberales de convertir la moción en una cuestión de confianza hacia el Gobierno, algo que no había pasado nunca, han especificado, ya que Trudeau "preferiría ir a elecciones que responder preguntas sobre escándalos de gastos internos", ha asegurado la líder conservadora Erin O'Toole.



Asimismo, han preguntado a Trudeau si había consultado con los funcionarios de salud cómo podría exacerbar la propagación del coronavirus una convocatoria de elecciones generales, a lo que el primer ministro ha declinado contestar.



La amenaza de unas elecciones anticipadas, la segunda en un mes, se produce después de que los conservadores hayan denunciado obstruccionismo por parte del Gobierno en los intentos de investigar las presuntas malas prácticas del primer ministro en los comités de finanzas y ética del Parlamento.



Los conservadores exigen investigar varias partidas de gasto, entre ellas un contrato de 900 millones de dólares canadienses (casi 580 millones de euros) a una organización vinculada a la familia del jefe de Gobierno.