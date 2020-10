Brasil.- El Senado aprueba la propuesta de Bolsonaro del juez Kassio Marques como nuevo miembro del Supremo

22/10/2020 Protestas contra el nombramiento del juez Kassio Marques para sustituir a Celso de Mello en el Tribunal Supremo de Brasil. POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL ADELEKE ANTHONY FOTE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Senado de Brasil ha aprobado este miércoles por 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la propuesta del presidente, Jair Bolsonaro, para que el juez Kassio Marques ocupe el sitio que deja Celso de Mello en el Tribunal Supremo Federal.



Marques necesitaba al menos 41 votos, la cifra que marca la mayoría absoluta en la cámara alta brasileña, de la que se ausentaron trece senadores, detalla la prensa del país sudamericano.



Destaca que el magistrado ha sido aprobado tanto en el Senado como en la Comisión Constitucional de Justicia (CCJ) de la cámara con mayor número de votos y en menor tiempo que los dos últimos magistrado del Supremo, Alexandre de Moraes y Luiz Edson Fachin.



Marques, que viene a ocupar la plaza que deja De Mello por jubilación, ha sido una propuesta de Bolsonaro y ha contado con grandes apoyos no sólo en el sector político, sino también en el judicial y empresarial.



Sin embargo, desde los sectores más acérrimos del presidente Bolsonaro la nominación de Marques causó cierta sorpresa, en especial entre los sectores evangélicos, quienes esperaban un juez con perfil más conservador y menos moderado.



Su nominación no ha estado exenta de polémica, pues ha tenido que hacer frente a varias acusaciones relacionadas con supuestas irregularidades en su currículum, que finalmente no han sido óbice para que su candidatura saliera adelante.



Antes de la votación en el Senado, también ha logrado defender con éxito su nombramiento ante la CCJ, en donde tuvo que explicar, además de dichas supuestas irregularidades, el papel que su esposa desempeña para uno de los senadores del Partido Progresista, su posición con respecto al aborto, donde coincide con Bolsonaro, o la predisposición a seguir con las investigaciones de 'Lava Jato'.



"No tengo nada en contra de ningún operativo que haya en Brasil, más si cuenta con la participación de la Fiscalía, el Poder Judicial, y la Policía, ya sea federal o estatal", pero, auque matiza que no detendrá el proceso, las investigaciones llegan a su fin, ha dicho en relación a este último aspecto.



Este punto adquiere especial relevancia en un momento en el que algunos poderes abogan por dar por concluida la operación 'Lava Jato', puesto que tal y como dijo el propio presidente Bolsonaro hace un par de semanas ya "no hay más corrupción en el Gobierno".



La operación iniciada en 2014 aún sigue abierta, aparentemente más mermada por los recortes impulsados en los últimos meses por Bolsonaro.