Bolsonaro asegura que Brasil no será vencido por la "guerra de narrativas"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/ Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 22 oct (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves que su país no será vencido por "la guerra de las narrativas", en un discurso en el que criticó a la prensa y también sus "versiones" sobre los incendios en la Amazonía.

Bolsonaro participó en la ceremonia de graduación de 27 nuevos diplomáticos, a los que pidió "llevar la verdad" de lo que sucede en Brasil a "un mundo que siempre ha estado en guerra, aunque sea por las comunicaciones", afirmó.

"Preservamos la libertad de prensa", declaró Bolsonaro, quien en una referencia directa a los periodistas agregó: "A pesar de todo, soportamos lo que ustedes escriben, muestran y difunden, sin que haya represalias de nuestra parte".

El líder de la ultraderecha brasileña encuadró en lo que calificó de "falsas narrativas" las informaciones sobre los vastos incendios en la Amazonía y los humedales del Pantanal, que en los últimos dos años, desde que llegó al poder, han sido los peores ya registrados.

Reiteró que su Gobierno ultima los detalles de un sobrevuelo sobre la región amazónica al que serán invitados embajadores y representantes de muchos de los países que han sembrado dudas sobre sus políticas medioambientales.

"Será un corto viaje, de una hora y media, y verán que no hay nada quemado ni una hectárea de selva devastada", aseguró Bolsonaro, quien subrayó que "no es fácil decir la verdad", pero es posible probarla con los hechos.

En la misma ceremonia, el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, reiteró sus recurrentes críticas al "globalismo" y el "ambientalismo", que situó entre las referencias "ideológicas" derivadas del "fracasado marxismo".

En ese marco ubicó lo que volvió a calificar de "covidismo", en alusión a la covid-19, que en Brasil ya ha causado la muerte de más de 155.000 personas y dejado casi 5,4 millones de contagios.

"Se valen de un mal causado por un virus e intentan utilizarlo como instrumento para transformar las relaciones de poder" en los países y el mundo, afirmó Araújo, quien al iniciar su discurso expresó sus condolencias a las víctimas de la pandemia.