Baloncesto.-El Valencia salta la banca en el Zalgirio Arena

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Valencia Basket logró un triunfo de campanillas ante el Zalgiris Kaunas (82-94), líder invicto de la Euroliga, en un partido sobresaliente de los jugadores de Jaume Ponsarnau, sobre todo en un primoroso tercer cuarto gracias al recital de Vanja Marinkovic (16 puntos) y Bojan Dubljevic (16), histórico triplista de los 'taronjas'.



El triunfo se fue cocinando a fuego lento, con buenas defensas y un acierto magnánimo en la segunda parte. El Valencia tardó en ponerse por delante en el marcador, pero derrochó inspiración y terminó derribando la puerta en su visita a Lituania. Dos triples de Klemen Prepelic también tienen la culpa del éxito valenciano. Llegaron en el momento justo, cuando la muñeca no deja de temblar y la guillotina se acelera.



El equipo de Ponsarnau supo sufrir al comienzo (34-27) el ritmo impuesto por el Zalgiris. Nigel Hayes y Marius Grigonis hicieron trizas el primer plan de los españoles, que mejoraron con el paso de los minutos, aprovechando los espacios que dejaba su rival y adquiriendo confianza desde el perímetro. Acabó cerca del 45% de acierto.



El horno se fue calentando por dos factores que están conectados. La mejoría del Valencia conllevó la decadencia de un Zalgiris irreconocible cuando encajó un parcial arrollador de 2-14. Esos puntos llevaron la firma de Dubljevic, que con dos triples seguidos superó a Rafa Martínez como máximo triplista del club 'taronja' en la Euroliga.



El equipo naranja -que llegaba más descansado al no haber jugado su último duelo de Euroliga- se gustó en el asalto final, fue a más y encontró momentos de muchos quilates. Antes, Labeyrie había protagonizado un magnífico 'alley oop' que terminó de destrozar a los locales.



Los últimos minutos fueron un 'quiero y no puedo' del Zalgiris, que se topó con una gran defensa que nunca perdió la concentración. El Valencia salió victorioso de su visita a Kaunas, pero se llevó mucho más que la tercera posición en la tabla, su capacidad y confianza para competir en cualquier cancha del 'Viejo Continente'.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ZALGIRIS KAUNAS, 82 - VALENCIA BASKET, 94.



--EQUIPOS.



ZALGIRIS KAUNAS: Walkup (3), Vasturia (6), Grigonis (12), Hayes (11) y Lauvergne (11) --quinteto inicial--; Lekavicius (9), Jankunas (2), Milaknis (8), Rubit (12) y Jokubaitis (8).



VALENCIA BASKET: Van Rossom (5), Marinkovic (16), Kalinic (14), Labeyrie (12) y Dubljevic (16) --quinteto inicial--; Prepelic (13), San Emeterio (3), Tobey (2), Vives (7) y Williams (6).



--PARCIALES: 27-22, 18-15, 12-30, 25-27.



--ÁRBITROS: Lottermoser, Peerandi y Isguder. Eliminaron a Vives en el Valencia Basket por faltas personales.



--PABELLÓN: Zalgirio Arena. 5.131 espectadores.