Armenia/Azerbaiyán.- El presidente de Azerbaiyán se declara dispuesto a reunirse con el líder de Armenia en Moscú

Reclama al Gobierno armenio un compromiso sólido para liberar los territorios azeríes ocupados



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha asegurado que ve "posible" celebrar una reunión en Moscú con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, aunque ha dejado claro que considera "muy remota" la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo de Ereván.



"Desde luego que es posible. Este tipo de reuniones se han celebrado anteriormente. Depende de lo que haya en la agenda de este tipo de reuniones porque con este Gobierno armenio, desafortunadamente, la perspectiva de un acuerdo pacífico es muy remota", ha dicho el mandatario azerí, en respuesta a una pregunta sobre si habrá reunión con el líder armenio en Moscú, en una entrevista concedida al diario japonés 'Nikkei'.



Aliyev ha criticado a las autoridades armenias por sus "declaraciones provocadoras y contraproducentes" y ha dicho que esos pronunciamientos "hacen que las negociaciones se queden sin sentido" porque "el principal tema en la mesa de negociación siempre ha sido la liberación de los territorios de Azerbaiyán de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".



"Cuando el primer ministro armenio declara que 'Karabaj es armenio', cuando declara que Azerbaiyán debe negociar con las llamadas autoridades de Nagorno Karabaj y cuando ordena ataques con misiles balísticos contra la pacífica ciudad de Ganja y ataques diarios contra otras ciudades de Azerbaiyán no hay mucho espacio para la negociación", ha argumentado.



Aliyev ha dicho que Azerbaiyán se ha visto obligado a "demostrar" a Armenia que no va a permitir que sus "acciones agresivas" queden sin castigo. "Estamos castigándoles sobre el terreno. Estamos liberando nuestro territorios. Estoy anunciando casi cada día que se han liberado de la ocupación ciudades y localidades. Armenia está sufriendo una amarga derrota", ha dicho.



En este sentido, Aliyev ha afirmado que Azerbaiyán quiere conseguir la "liberación de los territorios" mediante "unas conversaciones pacíficas" pero ha subrayado que la "postura no constructiva" de Armenia hace que no sea posible. "Por eso estamos ahora liberando nuestro territorios en el campo de batalla", ha apostillado.



En cuanto al cese de hostilidades en Nagorno Karabaj, el mandatario de Azerbaiyán ha acusado a las fuerzas armenias de haber incumplido los dos acuerdos de alto el fuego alcanzados en octubre y ha asegurado que las fuerzas azeríes tienen derecho a defenderse "si son atacadas".



"El Gobierno armenio debería pensar seriamente en su comportamiento y hacer un compromiso solido si quieren que el alto el fuego sea eficaz. En primer lugar, no lo viole, en segundo lugar, no intente recuperar territorios que ya han sido liberados y, en tercer lugar, adopte un compromiso para la liberación de los territorios ocupados de Azerbaiyán", ha dicho.



Por último, ha asegurado que si Armenia va a la mesa de negociación con un "sólido compromiso" para liberar los territorios azeríes, entonces el alto el fuego será de "largo plazo" porque el Gobierno azerí quiere resolver el conflicto "de manera pacífica". "Pero si intenta usar el alto el fuego para movilizar recursos y conseguir más ayuda militar extranjera y lanzar nuevos ataques contra nosotros, entonces el alto el fuego no durará. Depende de ellos", ha indicado.



RUSIA LAMENTA EL INCUMPLIMIENTO DEL ALTO EL FUEGO



Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha lamentado que no se esté cumpliendo el alto el fuego en la región de Nagorno Karabaj y ha subrayado que Rusia hace todo lo puede para solucionar la crisis.



"Constatamos por ahora que, lamentablemente, los acuerdos sobre el cese del fuego y la tregua humanitaria no se cumplen", ha afirmado Peskov en rueda de prensa, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.



Peskov también se ha referido a la posibilidad de que Turquía participe en las conversaciones para solucionar el conflicto en Nagorno Karabaj, en las que actualmente Rusia ejerce como mediador. "La participación de terceros países en la solución de la crisis karabají depende enteramente de la voluntad política de los bandos del conflicto, que son Armenia y Azerbaiyán, y solo ellos pueden consentir la participación de mediadores", ha subrayado.



"Rusia hace todo para que la situación derive hacia el cauce político-diplomático porque estamos convencidos de que no existe alternativa a la solución pacifica del problema", ha concluido el portavoz del Kremlin.



La tensión se mantiene en la región de Nagorno Karabaj, cuya soberanía se disputan desde hace décadas Armenia y Azerbaiyán y en la que desde finales de septiembre se ha vivido una espiral bélica que ha dejado decenas de militares y civiles muertos en ambos bandos.



El territorio forma parte oficialmente de Azerbaiyán pero tiene mayoría de población armenia y está bajo dominio armenio desde el final de la última guerra, en la que las fuerzas armenias se hicieron con el control además de varios distritos azeríes colindantes.