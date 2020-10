Apple estrenará el documental dedicado a "The Velvet Underground"

En la imagen un registro del cineasta estadounidense Todd Haynes, director del documental sobre la banda "The Velvet Underground". EFE/Urs Flueeler/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 21 oct. (EFE).- Apple ha adquirido el documental sobre la banda "The Velvet Underground" dirigido por el cineasta Todd Haynes, nominado al Óscar por "Far from Heaven" (2003).

"The Velvet Underground creó un nuevo sonido que cambió el mundo de la música, consolidando su lugar como una de las bandas más veneradas del rock 'n' roll", indicó la compañía en un comunicado que anunció que el filme estará disponible en el catálogo de Apple TV+.

La cinta narra "cómo la banda se convirtió en un emblema cultural que representa una serie de contradicciones: es de su tiempo, pero atemporal; literaria, pero realista; arraigada en el arte elevado y también en la cultura callejera", avanzó.

Por el momento se desconoce la fecha exacta de estreno, aunque parece que no será antes de 2021.

El documental dedicado al grupo liderado por Lou Reed y enmarcado en la Nueva York de Andy Warhol es el cuarto que estrena Apple sobre estrellas musicales.

Billie Eilish estrenará en febrero de 2021 un documental sobre su vida y su carrera musical, con la que hizo historia este año al convertirse en la artista más joven que gana las cuatro categorías principales de los prestigiosos Grammy.

La cinta se titulará "Billie Eilish: The World"s a Little Blurry".

Por su parte, Bruce Springsteen lanzará esta semana en la misma plataforma una cinta que muestra el proceso de grabación de su vigésimo álbum de estudio, "Letter To You".

Además, hace unos meses Apple TV+ estrenó "Beastie Boys Story".

Las plataformas de "streaming" están explotando la estrategia de lanzar documentales sobre artistas que se reciben con éxito entre sus amplios círculos de seguidores.

A principios de este año, Netflix estrenó "Miss Americana" sobre Taylor Swift y en 2017 hizo lo mismo con "Five Foot Two", el retrato audiovisual de Lady Gaga. Aunque quizás el más publicitado fue "Homecoming: A Film by Beyoncé", con la emblemática actuación de Beyoncé en el Festival de Coachella de 2018.