AMP2.- Nigeria.- La UA condena la muerte de manifestantes en Nigeria y llama al diálogo para rebajar la tensión

La Policía de Lagos dice que "no permitirá que la situación actual degenere en anarquía"



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, ha condenado la violencia registrada el martes durante las protestas contra la violencia policial en Lagos, que se saldaron con muertos y heridos, y ha hecho un llamamiento al diálogo para rebajar la tensión imperante en Nigeria, el país más poblado del continente.



En un comunicado publicado a última hora del miércoles, el máximo responsable de la UA ha aprovechado para hacer un llamamiento a "todos los actores políticos y sociales para que rechacen el uso de la violencia y respeten los Derechos Humanos y el Estado de Derecho".



Asimismo, Mahamat ha instado a "todas las partes a privilegiar el diálogo con el fin de desescalar la situación y encontrar reformas concretas y duraderas". En este sentido, ha dado la bienvenida a la decisión del Gobierno de Nigeria de disolver el Escuadrón Especial contra el Robo (SARS), cuyos continuados abusos fueron el detonante de las recientes protestas en todo el país. Se trata, ha dicho, de "un paso importante en esta dirección".



Mahamat ha reiterado además el compromiso de la UA de "seguir acompañando al Gobierno y al pueblo de Nigeria en apoyo de una solución pacífica", al tiempo que ha animado a las autoridades a "realizar una investigación que garantice que los autores de los actos de violencia rinden cuentas".



La ciudad de Lagos, la más poblada del país, fue escenario el martes por la noche de altercados entre manifestantes y las fuerzas del orden, que abrieron fuego contra los concentrados, dejando muertos y heridos. Las autoridades no han ofrecido un balance concreto de víctimas, pero según Amnistía Internacional hubo al menos doce muertos.



El presidente nigeriano, Muhamadu Buhari, hizo el miércoles un llamamiento a la "calma" en todo el país y reiteró su "compromiso total" con la aplicación de "reformas duraderas" en el seno de la Policía.



Por su parte, el vicepresidente del país, Yemi Osinbajo, ha expresadao su pesar por las víctimas de los últimos días, entre ellas policías. "He hablado con algunas de ellas en el hospital. El dolor de estos terribles acontecimientos es palpable en nuestras localidades y ciudades y algunas pérdidas son irreparables, pero podemos y conseguiremos hacer justicia para todos ellos", ha prometido en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.



REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL



Por su parte, Buhari ha encabezado este jueves una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para abordar la situación. El asesor de Seguridad Nacional, Babagana Monguno, ha adelantado que el mandatario anunciará una "solución crítica" en unas horas.



Monguno ha detallado que la reunión se ha centrado en las manifestaciones contra la violencia policial y los disturbios registrados durante las mismas. "Esta situación, que todos sabemos que es muy, muy grave, es muy preocupante para todos, y especialmente para el presidente", ha dicho.



"El presidente ha ordenado que el Gobierno haga todo lo que sea necesario para lograr una solución acordada a la crisis", ha desvelado, según ha informado el diario nigeriano 'The Premium Times'.



Así, ha agregado que "hasta ahora el Gobierno ha sido capaz de dar respuesta a las demandas de los manifestantes", si bien ha lamentado que "las demandas iniciales fueron consideradas y ahora parece que los disturbios adquieren una dimensión diferente y no deseada".



"El presidente está muy preocupado por estos acontecimientos y no quiere una situación en la que todo se hunda y derive en anarquía, ausencia de ley y personas tomándose la ley por su mano", ha manifestado. "Si el Gobierno puede empezar a hacer concesiones, es lógico que los manifestantes, los agravados, den también un paso atrás (...) y lleguen a un punto de acuerdo con el Ejecutivo y sus agencias", ha argüido.



Los disturbios han continuado durante la jornada de este jueves, incluido un incidente en la prisión Ikoyi de Lagos, donde, según los medios locales, se ha registrado un motín e intento de fuga, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o fugados.



Sin embargo, alrededor de 60 presos han logrado fugarse tras un asalto contra una prisión en Okitipupa, en el estado de Ondo (sur). Los asaltantes han causado además daños materiales y han herido a varios agentes, según ha confirmado el portavoz de la Policía estatal, Tee Leo Ikoro.



LA POLICÍA DICE QUE EVITARÁ LA "ANARQUÍA"



La Policía de Lagos ha recalcado su determinación a la hora de hacer frente a los disturbios y ha subrayado que "no permitirá que la situación actual degenere en una anarquía que cause inseguridad general en el estado".



El portavoz de la Policía estatal, Olumuyiwa Adejobi, ha manifestado en un comunicado que "no se permitirá que los vándalos tengan días libres para matar, destruir y saquear las propiedades de la gente con impunidad", al tiempo que ha mostrado el "respeto" de los agentes "a las opiniones y derechos" de la población.



Así, ha puntualizado que "se repelerá a cualquier grupo de individuos que pueda seguir continuando con estos actos atroces y bárbaros en todo el estado". "Los vándalos han estado causando el caos en el estado bajo la cobertura de las protestas" contra la violencia policial.



Adejobi ha señalado que en el marco de estas protestas han muerto dos policías y han sido incendiadas diez comisarías. "Los vándalos violentos y con mente criminal han asesinado brutalmente a dos policías y herido gravemente a otros. También han saqueado las comisarías afectadas", ha zanjado.



Durante la jornada del miércoles fueron incendiados varios edificios en Lagos, entre ellos las sedes del Tribunal Supremo y la Autoridad de Puertos de Nigeria (NPA). Asimismo, fue incendiada la vivienda de la madre del gobernador, Babajide Sanwo-Olu, y las oficinas de la cadena de televisión Continental.



EEUU CONDENA LA REPRESIÓN



Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha condenado este jueves "el uso excesivo de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad y ha aplaudido la apertura de "una investigación inmediata" para esclarecer lo sucedido.



"Los involucrados deben rendir cuentas, en línea con las leyes nigerianas", ha dicho en un comunicado en el que ha incidido en que "el derecho a la asamblea pacífica y la libertad de expresión son derechos fundamentales y principios democráticos clave".



"Pedimos a los servicios de seguridad que muestren máxima contención y respeten los derechos fundamentales y que los manifestantes sigan siendo pacíficos. Expresamos nuestras condolencias a las víctimas de la violencia y a sus familias", ha apuntado.



Pompeo se suma así al llamamiento del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien el miércoles pidió "máxima contención" a las fuerzas de seguridad tras los "múltiples muertos y heridos" en la represión de las protestas y reclamó "el fin de la brutalidad policial y los abusos".



"El secretario general anima a las autoridades a explorar rápidamente vías para rebajar las tensiones y reitera la disposición de la ONU para apoyar esfuerzos nacionales destinados a lograr una solución", dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.



La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó igualmente el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y pidió medidas para hacer frente a las reiteradas violaciones de los Derechos Humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.



Bachelet recordó además que "Nigeria estaba ya en un punto de ebullición" antes de los incidentes y apostó por "reexaminar la totalidad del sector de seguridad y su supervisión civil" tras "muchos años de denuncias sobre violaciones que no han sido abordadas de forma adecuada".