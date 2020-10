AMP.- Líbano.- Hariri es nombrado primer ministro encargado un año después de dimitir entre protestas contra su Gobierno

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro de Líbano Saad Hariri ha sido nombrado este jueves como primer ministro encargado de formar Gobierno, cerca de un año después de su dimisión del cargo en medio de una oleada de movilizaciones a nivel nacional a causa de la crisis económica.



El líder del partido Al Mustaqbal ha recibido los apoyos de 65 de los 118 diputados en el marco del proceso de consultas parlamentarias vinculantes que han tenido lugar en el Palacio de Baabda, un proceso encabezado por el presidente del país, Michel Aoun.



Hariri ha recibido el apoyo de los bloques parlamentarios Al Mustaqbal, AMAL --encabezado por el presidente del Parlamento, Nabih Berri--, Reencuentro Democrático, Marada, Centro Independiente y el bloque de diputados armenios. Asimismo, ha recibido el respaldo del ex primer ministro Tamam Salam, el vicepresidente del Parlamento, Elie Ferzli, y varios independientes.



Por su parte, los bloques de Fuerzas Libanesas y Hezbolá, que cuentan con catorce y doce parlamentarios, respectivamente, no han nominado a ningún candidato, según ha informado el diario 'L'Orient le Jour'.



El líder de Fuerzas Libanesas, Samir Geagea, ya anunció que no respaldaría a Hariri argumentando que "no quiere participar en ninguna iniciativa conjunta con el trío en el poder", en referencia al Movimiento Patriótico Libre (FPM) de Aoun, AMAL y el partido-milicia chií Hezbolá.



Mohamad Raad, jefe del bloque parlamentario de Hezbolá, Lealtad a la Resistencia, ha afirmado que han decidido abstenerse en el proceso con la esperanza de que ello "contribuya a preservar un clima positivo y lograr una entente nacional", lo que ha descrito como "algo obligado para preservar el país".



La Constitución libanesa contempla que el presidente debe encabezar un proceso de consultas parlamentarias de cara al nombramiento del primer ministro. Aoun, cuyo bloque no ve con buenos ojos la nominación de Hariri, destacó el miércoles que "seguirá asumiendo sus responsabilidades" en el proceso.



Las consultas llegan además un día después de que la capital del país, Beirut, fuera escenario de manifestaciones por parte de detractores y seguidores de Hariri. Estos últimos incendiaron posteriormente el icónico 'Puño de la revolución' en la plaza de los Mártires, símbolo de las manifestaciones que arrancaron en 2019 y provocaron finalmente la dimisión del entonces primer ministro.



EL NUEVO PROCESO DE ELECCIÓN



El proceso de elección de un nuevo primer ministro encargado arrancó tras la dimisión el 26 de septiembre de Mustafá Adib ante el estancamiento de las conversaciones y la incapacidad para lograr un acuerdo, en medio de una grave crisis política y social tras las explosiones del 4 de agosto en el puerto de la capital, Beirut, que dejaron más de 200 muertos.



Hezbolá y AMAL fueron acusados del fracaso de las conversaciones por su rechazo a la propuesta de Adib sobre una rotación entre los grupos religiosos del país en las conocidas como 'carteras soberanas', es decir, Exteriores, Interior, Defensa y Finanzas.



Las explosiones en Beirut tuvieron lugar en un momento en el que Líbano atraviesa una grave crisis económica --la peor desde la guerra civil (1975-1990)-- y desencadenaron una nueva oleada de protestas que se saldó con la dimisión del entonces primer ministro, Hasán Diab, quien continúa en funciones a la espera de que se acuerde un nuevo Ejecutivo.



El próximo Gobierno libanés tendrá que impulsar el proceso de aplicar una serie de reformas reclamadas por la población y la comunidad internacional, que ha condicionado la entrega de apoyo financiero a la puesta en marcha de un paquete de medidas a nivel económico, político y social.



Al frente de este proceso se ha puesto el presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha presentado una iniciativa política tras las explosiones en Beirut y ha realizado dos viajes oficiales al país desde entonces para impulsar un proceso de reformas.