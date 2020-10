AMP.- Coronavirus.- Alemania pulveriza su récord con más de 11.200 casos de coronavirus en un día y suma 30 muertos

La responsable de la federación de médicos cree que los casos podrían llegar a los 19.200 al día, como pronosticó Merkel



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 11.287 casos nuevos y 30 muertos, lo que supone un nuevo récord de contagios en un día y supera en más de 3.000 positivos el máximo anterior, según el balance publicado este jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de enfermedades infecciosas.



El nuevo récord diario de contagios registrado este jueves, con 11.287 casos nuevos, supone casi el doble de la cifra máxima en la primera ola de la pandemia de coronavirus en Alemania, alcanzada el 28 de marzo, con 6.295 contagios en 24 horas.



Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en Alemania se eleva a 392.049 personas contagiadas y 9.905 víctimas mortales. En cuanto a las recuperaciones, 306.100 personas han conseguido superar la COVID-19, la enfermedad respiratoria generada por el coronavirus, incluidas 4.000 personas que han recibido el alta en las últimas 24 horas.



Renania del Norte-Westfalia sigue encabezando la lista de estados más afectados con 97.507 casos y 1.980 fallecidos, seguido de Baviera, con 84.090 y 2.729 fallecidos, y de Baden-Wüttemburg, con 63.132 casos y 1.950 decesos. La capital, Berlín, registra 23.698 casos y 243 fallecidos.



Alemania es uno de los países más afectados por la crisis del coronavirus en Europa después de España, Francia, Reino Unido e Italia. El país alcanzó el pico de contagios en el marco de la pandemia entre finales de marzo y principios de abril, con más de 6.000 casos diarios, tras lo cual la cifra cayó para volver a aumentar en julio.



En este contexto, la presidenta de la Federación de Médicos del Servicio Público de Sanidad de Alemania, Ute Teichert, ha advertido de que la cifra de contagios diarios podría superar los 19.000 casos, como pronosticó anteriormente la canciller, Angela Merkel.



"Cuando la canciller habló hace algunas semanas de 19.200 nuevos casos al cabo de 24 horas, inicialmente pensé que tal escenario era poco probable", ha comentado Teichert, en declaraciones al grupo editorial Funke. "Pero tal y como van las cosas en este momento, considero que esta es una estimación realista", ha añadido.



En una videoconferencia en septiembre con la cúpula de su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Merkel advirtió de que Alemanía podría llegar a alcanzar la cifra de 19.200 casos nuevos por día, según contaron varios participantes en el encuentro. Las fuentes consultadas han explicado que Merkel auguró que si el crecimiento semanal del virus mantenía el mismo ritmo, en Navidad podría alcanzarse la cifra de 19.200 casos al día.



Teichert ha señalado que cuando las cifras de contagios aumentan bruscamente en poco tiempo, las autoridades sanitarias llegan "pronto al límite de su capacidad". La presidenta de la Federación de Médicos ha admitido que de momento no es posible rastrear a todas las personas de contacto en las regiones de Alemania con un alto índice de contagios, según informa DPA.



LOS CONTAGIOS AUMENTAN EN EL ENTORNO PRIVADO



Por su parte, el presidente de Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, ha explicado que el aumento del número de casos de coronavirus se da principalmente por contagios que tienen lugar en el entorno privado y ha señalado que en el transporte o en los hoteles no se da tanta transmisión.



"La mayoría de las personas se infecta (...) en su entorno privado", ha apuntado, antes de añadir que el número de brotes en los hogares está aumentando considerablemente. "Las infecciones en las escuelas (...) no son muy frecuentes y son mucho más esporádicas de lo que sabemos, por ejemplo, sobre los brotes de gripe, pero está claro que cuanto más aumente el número de casos, más escuelas se verán afectadas", ha afirmado Wieler.



En referencia a la situación actual, el presidente del RKI ha admitido que la incidencia está aumentando dramáticamente y que habrá que partir de la perspectiva de que habrá más casos graves y más muertes por coronavirus en Alemania.