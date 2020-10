Alessandra de Osma, espectacular en su reaparición pública tras convertirse en mamá de mellizos

21/10/2020 Sassa de Osma se convirtió en madre por primera vez hace poco más de tres meses de los melllizos Nicolás y Sofía EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El pasado 12 de julio Alessandra de Osma, más conocida como Sassa, se convertía en madre por primera vez de los mellizos Nicolás y Sofía, fruto de su matrimonio con Christian de Hannover. Desde entonces, la peruana ha estado prácticamente desaparecida, volcada en el cuidado de sus bebés y disfrutando del chalet en la exclusiva madrileña urbanización de Puerta de Hierro, a donde la enamorada pareja se mudó en pleno confinamiento.



Sin embargo, los premios de moda "Who's On Next", organizados por la revista Vogue España han conseguido que Sassa reaparezca en un evento público para ejercer como jurado de la novena edición de estos prestigiosos premios, tres meses después del nacimiento de sus hijos.



Y, como no podía ser de otra manera, Alessandra ha acaparado todas las miradas convertiéndose en la más elegante de la noche, con un espectacular look que deja claro que está completamente recuperada de su embarazo y que vuelve a lucir el tipazo del que siempre ha presumido. Un conjunto compuesto por pantalón baggy color morado y un top rosa fuxia con corte asimétrico y una sola manga abullonada. Como complememtos, sandalias y cartera de mano en color plata. Tan cómoda como sofisticada, la peruana ha vuelto a demostrar por qué siempre ocupa los primeros puestos de las socialités más elegantes de nuestro país.